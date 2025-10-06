باشگاه خبرنگاران جوان- اسفند سال ۱۴۰۳ دختر نوجوانی با وضعیت جسمی نامساعد در بیمارستان بستری شد. وی پس از بهبودی نسبی به پلیس گفت که در خیابان با پسری آشنا شده و او را به باغی در اطراف تهران برده، اما در آنجا ۶ پسر دیگر نیز حضور داشتند و به وی تعرض کرده‌اند.

در حالی که با تنظیم این شکایت پلیس ۷ پسر شرور را تحت تعقیب قضایی قرار داده بود، پدر مریم با مراجعه به پلیس خواهان پس گرفتن شکایت دخترش شد و او را به خانه برد.

اما چند روز بعد فردی از سازمان بهزیستی با مراجعه به پلیس پیگیر این پرونده شد و گفت: «این دختر نوجوان تحت پوشش سازمان بهزیستی است؛ وی مدتی قبل در تماس با اورژانس اجتماعی اظهار داشته بود که پدرش او را مورد ضرب و جرح قرار داده و نیاز به کمک دارد. وقتی بهزیستی به این پرونده ورود کرد، امدادگران اورژانس اجتماعی در بررسی‌های اولیه متوجه شدند که پدر و مادر مریم مدتی قبل از هم جدا شده‌اند و مریم با برادر کوچک‌ترش در خانه پدرش زندگی می‌کنند، اما پدر آنها با هر بهانه دختر نوجوان را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد؛ بنابراین ما او را تحت حضانت موقت قراردادیم و پرونده این دختر در بهزیستی به مرحله‌ای رسیده بود که ما به دنبال سلب کامل حضانت پدرش بودیم، اما دختر نوجوان ناگهان از بهزیستی فرار کرد و ما دنبال او بودیم که متوجه این ماجرا شدیم؛ حالا هم از پسر‌ها شکایت داریم.» با تکمیل تحقیقات، متهمان بازداشت شدند و به زودی در شعبه ۳ دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه خواهند شد.