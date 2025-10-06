۷ پسر شرور به زودی در دادگاه کیفری یک استان تهران در برابر قاضی می‌ایستند تا به خاطر آزار یک دخترجوان محاکمه شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان-  اسفند سال ۱۴۰۳ دختر نوجوانی با وضعیت جسمی نامساعد در بیمارستان بستری شد. وی پس از بهبودی نسبی به پلیس گفت که در خیابان با پسری آشنا شده و او را به باغی در اطراف تهران برده، اما در آنجا ۶ پسر دیگر نیز حضور داشتند و به وی تعرض کرده‌اند.

در حالی که با تنظیم این شکایت پلیس ۷ پسر شرور را تحت تعقیب قضایی قرار داده بود، پدر مریم با مراجعه به پلیس خواهان پس گرفتن شکایت دخترش شد و او را به خانه برد.

اما چند روز بعد فردی از سازمان بهزیستی با مراجعه به پلیس پیگیر این پرونده شد و گفت: «این دختر نوجوان تحت پوشش سازمان بهزیستی است؛ وی مدتی قبل در تماس با اورژانس اجتماعی اظهار داشته بود که پدرش او را مورد ضرب و جرح قرار داده و نیاز به کمک دارد. وقتی بهزیستی به این پرونده ورود کرد، امدادگران اورژانس اجتماعی در بررسی‌های اولیه متوجه شدند که پدر و مادر مریم مدتی قبل از هم جدا شده‌اند و مریم با برادر کوچک‌ترش در خانه پدرش زندگی می‌کنند، اما پدر آنها با هر بهانه دختر نوجوان را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد؛ بنابراین ما او را تحت حضانت موقت قراردادیم و پرونده این دختر در بهزیستی به مرحله‌ای رسیده بود که ما به دنبال سلب کامل حضانت پدرش بودیم، اما دختر نوجوان ناگهان از بهزیستی فرار کرد و ما دنبال او بودیم که متوجه این ماجرا شدیم؛ حالا هم از پسر‌ها شکایت داریم.» با تکمیل تحقیقات، متهمان بازداشت شدند و به زودی در شعبه ۳ دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه خواهند شد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۱ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
چرا ۷ پسر جامعه مون راحت اسیر توهمات ذهنی شون میشن

و ب جان و حیثیت یک دختر نوجوان می افتند؟؟
در حالیکه میدونن یک دختر نوجوان در دوره بحرانی زندگی ش هس

اینا تو کتاب
نیروی حال
هس
و حتی برای رهایی از ذهنیات و توهمات برای این ۷ پسر قبل از ارتکاب این تجاوز
راهکار داره

چرا مطالعه این کتاب و تو جامعه نهادینه نمیکنیم؟؟

انسان با ذهن روشن میتونه ایه ب ایه قران و درک کنه
نه ب زور معلمان مدارس
یا افراد دیگر
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۷ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
یک دختر نوجوان چطور جرات کرده؟؟

با یک پسر غریبه،وارد باغ بشه؟

تحویل بگیرین
والدین
ک براحتی طلاق میگیرین

چرا ب سرنوشت فرزندتون فکر نمیکنین؟؟

چرا اونا تاوان انتخاب نادرست همسر بده؟

چرا قبل ازدواج بر اساس تصورات و توهمات ذهنی تون ، شریک زندگی و انتخاب میکنین؟؟

لطفا مطالعه کتاب نیروی حال
را فراگیر کنیم تو جامعه

چرا یک دختر نوجوان راحت درگیر و اسیر ذهنیات و تصورات خود و یک پسر غریبه میشه
و راحت اعتماد میکنه
کلا تو این کتاب بررسی شده
و راهکارهای رهایی داده شده بطور عملی
۲
۱
پاسخ دادن
