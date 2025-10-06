باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
جرم انتشار عکس و فیلم خصوصی در فضای مجازی چیست؟ + فیلم

کارشناس رسیدگی به جرایم رایانه‌ای در خصوص جرم انتشار عکس و فیلم خصوصی در فضای مجازی نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهنام خادمی، کارشناس رسیدگی به جرایم رایانه‌ای با حضور در برنامه سلام‌تهران در مورد جرم انتشار عکس و فیلم خصوصی در فضای مجازی توضیحاتی ارائه کرد.

 

 
