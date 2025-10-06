پهلوی سوم؛ پیر کودک کوکی

باشگاه خبرنگاران جوان - صهیونیست‌ها رؤیای تحقق دوباره کودتای ۲۸ مرداد در ایران ۱۴۰۴، اما این بار به شکل‌نوین آن را در سر داشتند. با این تفاوت که این بار به جای پری‌بلنده‌ها و شعبون بی‌مخ‌ها، سایبری‌های سلطنت‌طلب را به خط کردند تا کار کثیف را برایشان انجام دهند. این پروژه که یک بار در پاییز ۱۴۰۱ تست شده بود، در جنگ ۱۲ روزه با به خط شدن دستگاه اطلاعاتی رژیم صهیونیستی، دوباره کلید خورد. پروژه ایجاد کودتا علیه نظام حکمرانی آن‌هم با همراه کردن چهره منفوری مثل رضا پهلوی بود که این بار شکست سنگین‌تری خورد. با گذشت سه ماه از پایان جنگ تاکنون، رسانه صهیونیستی هاآرتص جزئیاتی از شبکه‌سازی جعلی رژیم صهیونیستی برای افزایش محبوبیت رضا پهلوی منتشر کرده است.

انتشار این اطلاعات آن‌هم از جانب یک رسانه صهیونیستی چند پیام روشن دارد؛ بیان جزئیات این برنامه‌ریزی و لو دادن چگونگی سازماندهی این شبکه‌ها توسط اسرائیل، نشان می‌دهد که آنها از موفقیت این پروژه ناامید شدند و حداقل فرصت را غنیمت شمردند تا از افشای اطلاعات برای قدرت‌نمایی در مقابل ایران استفاده کنند. انتشار این جزئیات یک افشاگری تمام‌عیار علیه محبوبیت ساخته شده رضا پهلوی نیز به شمار می‌رود، اگرچه این موضوع به وضوح روشن بود در شرایطی که رضا پهلوی در خارج از ایران هم محبوبیت زیادی ندارد، طبعاً در داخل کشور این میزان کمتر است، اما آش آن‌قدر شور شده که هاآرتص نیز در گزارشش نسبت به محبوبیت او تشکیک وارد کرده است.

کارزاربازی رضا پهلوی و صهیونیست‌ها

«۵۰ هزار نفر از نیرو‌های حکومتی و نظامی به کارزار همکاری ملی برای سرنگونی جمهوری اسلامی پیوستند.» ربع پهلوی این ادعا را با این هدف مطرح کرد تا القا کند کمپینی که برای فروپاشی حکمرانی ایران و پیوستن نیرو‌های نظامی، دولتی و امنیتی ایجاد شده، موفق بوده است. رسانه صهیونیستی اینترنشنال هم برای پروموت کردن این کمپین به میدان آمد برای آنکه حداکثر توانش را برای ایجاد کودتا در ایران بگذارد. رضا پهلوی که علاقه زیادی به کارزاربازی و کمپین‌سازی دارد، چند وقتی می‌شود که کارزاری به نام «ایران را پس می‌گیریم» به راه انداخته و دوباره هم اینترنشنال برای این کارزار، رپورتاژ می‌رود؛ اما همزمان با راه‌اندازی کارزار جدید، رسانه صهیونیستی هاآرتص در گزارشی، از کمپینی رونمایی کرد که پشت پرده به حمایت از صهیونیست‌ها می‌پرداختند. هدف اصلی این کمپین جهت‌دهی به افکار عمومی برای افزایش محبوبیت رضا پهلوی بود. ۵ منبع در گفت‌و‌گو با هاآرتص، خبر دادند: «گویشگران بومی فارسی برای این عملیات جذب شدند، حساب‌های جعلی در پلتفرم‌هایی مثل ایکس، اینستاگرام ساخته شده بود و از ابزار‌های هوش مصنوعی برای کمک به انتشار روایت‌های کلیدی، ساخت پیام‌ها و تولید محتوا استفاده می‌شد.»

گزارش هاآرتص، به این موضوع هم اشاره می‌کند که وزیر اطلاعات رژیم صهیونیستی همکاری گسترده‌ای در پیشبرد این کمپین داشته است. دخیل بودن دست رژیم صهیونیستی در حمایت از رضا پهلوی، اثبات می‌کند که او بخشی از پروژه شکست‌خورده صهیونیست‌ها بوده و این کمپین بازی‌ها هم بخشی از پروژه تکمیلی رژیم برای تحقق کودتایی مشابه ۲۸ مرداد بوده است.

حمله به زندان، نقطه شروع کودتا

نقطه اوج فعالیت اکانت‌های جعلی در ماجرای حمله به زندان اوین برنامه‌ریزی شده بود. هاآرتص می‌نویسد بعد از این حمله ۵۰ حساب کاربری جعلی که تا اوایل امسال غیرفعال بودند، همزمان با یکدیگر در ایکس فعال شدند. «این‌ها حساب‌های جعلی بودند که وانمود می‌کردند، واقعی هستند.» نکته دیگر آنکه آنها به صفحه «تل‌آویو تهران» متصل بودند. این حمله ساعت ۱۱ و ۱۵ دقیقه (۳ ژوئن) شروع شد و یک ساعتی طول کشید، تا رسانه‌های ایرانی خبر وقوع حادثه و انفجار رخ داده را مخابره کنند؛ اما این اکانت‌ها چند دقیقه بعد از شروع تجاوز، یک ویدئو را منتشر کردند که غیرواقعی و ساخته شده بود. در عملیات پیچیده حمله به زندان اوین، برنامه‌ریزی‌ها با این محور طراحی شده بود که به محض حمله، زندانیان شورش و فرار خواهند کرد و همزمان اکانت‌های جعلی و رسانه‌های وابسته به رژیم، وظیفه برساخت روایت‌ها را به عهده می‌گیرند، کودتا رخ می‌دهد و همه چیز برای بازگشت ربع پهلوی آماده می‌شود، عملیاتی که اگرچه موفقیت‌آمیز نبود؛ اما صهیونیست‌ها با ترکیبی از عملیات رسانه‌ای و نظامی میزانسن را طوری چیده بودند که حمله به زندان اوین ضربه کاری را به ایران بزند.

همکاری دوجانبه برای نابودی ایران

همکاری دوجانبه‌ای که میان صهیونیست‌ها و پهلوی‌چی‌ها در جریان است، با هدف نابودی ایران دنبال می‌شود، نتانیاهو رؤیای تجزیه، تضعیف و فروپاشی ایران و سوریه‌سازی ایران را در سر می‌پروراند و ربع پهلوی هم به سودای بازگرداندن تاج و تخت سلطنت با برنامه‌ریزی‌های نتانیاهو همراه می‌شود، این اتفاق رویداد تازه‌ای نیست. همانطور که با شروع جنگ و تجاوز عراق، سازمان موسوم به مجاهدین خلق با صدام همکاری اطلاعاتی و عملیاتی کردند، حالا پهلوی‌چی‌ها نیز در همان دور باطل افتادند و در تجاوز علیه ایران به صهیونیست‌ها کمک کردند. امری که نشان می‌دهد علی‌رغم اختلاف‌های ظاهری، تفاوت رفتاری ماهوی میان پهلوی‌ها و منافقین وجود ندارد.

نکته دیگر آنکه، تنها نقطه افتراق متجاوز و پهلوی‌چی‌ها این است که، چون آنها ایران را تهدیدی برای خود می‌بینند به دنبال نابودی و تضعیف آن هستند؛ اما پهلوی‌ها ایران را ملک مطلق خود می‌دانند و به دنبال آن هستند که دوباره بر ثروت و سرمایه‌های عظیم ملی ایران چنبره بزنند. اهداف هر دو طرف برای مردم ایران روشن است. آنها به خوبی می‌دانند که هدف ربع پهلوی و نتانیاهو از گرفتن ژست انسان‌دوستی برای مردم، تحقق اهداف خودشان است و دلسوزی برای مردم ایران، بهانه است.

شرط‌بندی روی اسب بازنده

اسرائیل، سرمایه‌گذاری خطا روی ربع پهلوی را از زمان سفر رضا پهلوی در سال ۲۰۲۳ همزمان با شروع جنگ غزه شروع کرد. آن‌طور که هاآرتص نوشته، راه انداختن کمپین‌هایی برای حمایت از رضا پهلوی از این زمان شروع شد. در تحلیل چرایی این حمایت این گزاره مطرح می‌شود که از آنجا که صهیونیست‌ها و بهائی‌ها ارتباط خوبی با رژیم داشتند و پس از آن خانواده پهلوی همچنان این ارتباط و دوستی را حفظ کردند، نتانیاهو به این سمت رفت که برای گذار از جمهوری اسلامی و تنظیم نظم منطقه‌ای روی ربع پهلوی سرمایه‌گذاری کند. به‌نظر می‌رسید این بازی برای هر دو طرف برد - برد باشد، صحبت‌ها و اظهارات نتانیاهو در میانه جنگ و پیش از آن نشان می‌داد، مشورت‌هایی که در مورد جامعه ایرانی و علایق مردم از جانب برخی فارسی‌زبان‌ها به او داده می‌شود، آن‌قدر از جامعه ایرانی دور است که به جای جلب نظر، نفرت بیشتر مردم را حاصل می‌کند، خطا‌های آشکار نتانیاهو در جریان جنگ و شعار‌های نمایشی، مثل آنکه ما با مردم ایران کاری نداریم و جنگ برای آزاد کردن مردم ایران است و در نقطه مقابل نیز تکرار این ادعا‌ها از زبان ربع پهلوی، نشان می‌دهد، بی‌بی و پهلوی کوچک، در یک بازی باخت - باخت افتادند.

اسرائیل در حمایت از ربع پهلوی به چند نکته اساسی توجه نکرده بود، از جمله اینکه رضا پهلوی حتی در میان ایرانیان خارج‌نشین و ضدانقلاب‌ها نیز محبوبیت زیادی ندارد، طرفداران او به خرابکاری و شرارت در خیابان‌های اروپا معروفند که حتی به تجمع‌های حمایت از فلسطین که لزوماً همه آنها ایرانی نیستند هم فحاشی می‌کنند، از طرفی تجربه تاریخی ایرانیان در مورد حکومت پهلوی، به جای محبوبیت، منفوریت بیشتری برای او به ارمغان آورده است. موضوعی که البته هاآرتص هم به آن اشاره کرده و نوشته «شاید او برای دولت راحت باشد ولی این یک اشتباه است.» هاآرتص در تحلیل چرایی اشتباه حمایت اسرائیل از ربع پهلوی، به این نکته تأکید کرد که او محبوبیت زیادی میان مردم ایران ندارد و نکته دیگر آنکه تلاش اسرائیل برای حمایت از او این گزاره را اثبات می‌کند که آنها به دنبال بازگرداندن نظام سلطنتی به ایران هستند.

باخت همه‌جانبه بی‌بی

افشای حمایت‌های سایبری رژیم از ربع پهلوی و همکاری آنها برای براندازی در ایران، چند پیام روشن دارد؛ نکته اول آنکه صهیونیست‌ها به واقع به این باور رسیدند که روی اسب بازنده شرط بسته‌اند و حمایت از ربع پهلوی برای تحقق‌گذار در ایران، انتخاب خطایی بود. نکته دیگر آنکه صهیونیست‌ها با افشای این اطلاعات بخشی از عملیات‌های سایبری در جنگ ۱۲ روزه را لو دادند، تا نمایش قدرتی در مقابل نظام حکمرانی ایران داده باشند، اما موضوع اساسی‌تر این است که لو رفتن عملیات‌های سایبری عملاً دست آنها را رو کرده و دیگر نمی‌توانند از این حربه برای ضربه زدن به نظام حکمرانی ایران استفاده کنند. به همین منظور این گزاره محتمل‌تر است که انتشار این اخبار، صهیونیست‌ها را به این آگاهی رسانده که رضا پهلوی نمی‌تواند نظم مورد نظر آنها را در ایران پیاده کند و در راستای اجرای پروژه سوریه‌سازی ایران به آنها کمک کند. این شکست هم در کنار دیگر شکست‌های صهیونیست‌ها در جنگ ۱۲ روزه قرار می‌گیرد. اطلاعات این گزارش و آنچه صهیونیست‌ها در روز‌های جنگ انجام دادند، این گزاره را اثبات می‌کند که علی‌رغم صرف هزینه‌های زیاد و برنامه‌ریزی‌های پیچیده، رژیم صهیونیستی و اتاق فکر‌هایی که این عملیات‌ها را طرح‌ریزی می‌کنند، شناخت دقیقی از مردم ایران ندارند.

منبع: فرهیختگان