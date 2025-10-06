چند بازیکن تیم فوتبال استقلال تهران در دیدار با چادرملو دچار آسیب دیدگی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در چارچوب هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، تیم‌های چادرملو و استقلال شامگاه یکشنبه ۱۳ مهر در ورزشگاه تختی تهران به مصاف هم رفتند. این دیدار در نهایت با نتیجه یک بر یک به پایان رسید تا هر دو تیم دو امتیاز ارزشمند را از دست بدهند و فرصت صعود به صدر جدول را از دست دهند.

در جریان نیمه نخست، روزبه چشمی، کاپیتان استقلال، در دقیقه ۱۸ بر اثر برخورد با بازیکن چادرملو از ناحیه پا دچار مصدومیت شد و نتوانست به بازی ادامه دهد. به این ترتیب، دیدیه اندونگ جای او را در زمین گرفت. کادر پزشکی استقلال اعلام کرده که چشمی امروز تحت MRI قرار خواهد گرفت تا میزان دقیق مصدومیت مشخص شود و برنامه ویژه‌ای برای روند درمان او تدوین خواهد شد. این مصدومیت باعث شد کاپیتان استقلال حضور در اردوی تیم ملی برای دو دیدار تدارکاتی برابر تانزانیا و روسیه را از دست بدهد.

در نیمه دوم، منیر الحدادی که یکی از بازیکنان تاثیرگذار استقلال بود، توانست گل این تیم را به ثمر برساند. با این حال، در دقایق پایانی بازی دچار مصدومیت شد و جای خود را به مهران احمدی داد. خوشبختانه آسیب‌دیدگی الحدادی جدی نیست و کادر فنی اعلام کرده که او در بازی‌های آینده تیم را همراهی خواهد کرد.

همچنین سعید سحرخیزان، دیگر بازیکن استقلال، در این دیدار مصدوم شد و با چشم پانسمان‌شده ورزشگاه تختی را ترک کرد. این بازیکن از ناحیه بالای گونه و زیر چشم چپ آسیب دید، اما پیش‌بینی می‌شود پس از بهبودی کامل مشکلی برای ادامه رقابت‌ها نداشته باشد.

استقلال در دیدار بعدی خود در تاریخ ۲۵ مهر به مصاف مس رفسنجان خواهد رفت و کادر فنی امیدوار است که تا آن زمان تمامی بازیکنان مصدوم به شرایط بازی بازگردند.