باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - رسانه‌های دولتی چین اواخر یکشنبه اعلام کردند که امدادگران در حال کمک به صد‌ها کوهنورد گرفتار در برف سنگین در کمپ‌های توریستی در دامنه کوه اورست در تبت هستند.

شبکه تلویزیونی دولتی CCTV اعلام کرد که حدود ۳۵۰ کوهنورد به منطقه تینگری رسیده‌اند و امدادگران با ۲۰۰ نفر دیگر در تماس هستند. روز دوشنبه هیچ به‌روزرسانی فوری در مورد تلاش‌های نجات وجود نداشت.

طبق گزارش قبلی جیمو نیوز، یک سایت آنلاین چینی، کوهنوردان در ارتفاع بیش از ۴۹۰۰ متر (۱۶۰۰۰ فوت) گرفتار شده بودند. کوه اورست حدود ۸۸۵۰ متر (۲۹۰۰۰ فوت) ارتفاع دارد.

کوهنوردی که قبل از مسدود شدن مسیر توسط برف به پایین کوه آمده بود به جیمو نیوز گفت که دیگران که هنوز در کوه بودند به او گفتند که بارش برف چادر‌ها را خراب کرده است.

در گزارش جیمو آمده است که صد‌ها امدادگر روز یکشنبه برای پاکسازی مسیر‌ها و پایین آوردن افراد گرفتار به بالای کوه رفتند. کولاک در طول یک تعطیلات ملی یک هفته‌ای در چین رخ داد.

منبع: آسوشیتدپرس