امدادگران در حال کمک به صد‌ها کوهنورد گرفتار در برف سنگین در کمپ‌های توریستی در دامنه کوه اورست در تبت هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - رسانه‌های دولتی چین اواخر یکشنبه اعلام کردند که امدادگران در حال کمک به صد‌ها کوهنورد گرفتار در برف سنگین در کمپ‌های توریستی در دامنه کوه اورست در تبت هستند.

شبکه تلویزیونی دولتی CCTV اعلام کرد که حدود ۳۵۰ کوهنورد به منطقه تینگری رسیده‌اند و امدادگران با ۲۰۰ نفر دیگر در تماس هستند. روز دوشنبه هیچ به‌روزرسانی فوری در مورد تلاش‌های نجات وجود نداشت.

طبق گزارش قبلی جیمو نیوز، یک سایت آنلاین چینی، کوهنوردان در ارتفاع بیش از ۴۹۰۰ متر (۱۶۰۰۰ فوت) گرفتار شده بودند. کوه اورست حدود ۸۸۵۰ متر (۲۹۰۰۰ فوت) ارتفاع دارد.

کوهنوردی که قبل از مسدود شدن مسیر توسط برف به پایین کوه آمده بود به جیمو نیوز گفت که دیگران که هنوز در کوه بودند به او گفتند که بارش برف چادر‌ها را خراب کرده است.

در گزارش جیمو آمده است که صد‌ها امدادگر روز یکشنبه برای پاکسازی مسیر‌ها و پایین آوردن افراد گرفتار به بالای کوه رفتند. کولاک در طول یک تعطیلات ملی یک هفته‌ای در چین رخ داد.

منبع: آسوشیتدپرس

برچسب ها: اورست ، کوهنوردان
خبرهای مرتبط
صعود کوهنوردان مهاجر افغانستانی به سه قله البرز با پیام آزادی و امید
در باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
جاده ابریشم علیه امواج: چین، آمریکا را از تخت تجارت پایین می‌کشد؟
پاکستان در محاصره سیل؛ فاجعه در کشمیر و خیبر پختونخوا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۹ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
باید هواپیماهای V-tol امریکا که هم هواپیماست هم هلیکوپتر و میتونه ۱۰ کیلومتر هم ارتفاع بگیره برای نجات کوهنوردا بکار گرفته بشه
۰
۰
پاسخ دادن
آب فاضلاب در زندان‌های اسرائیل؛ روایت تکان‌دهنده فعال تونسی
واکنش‌ها به استعفای دولت یک روزه فرانسه/ درخواست‌ استیضاح و استعفای مکرون
گرجستان ۵ نفر را به تلاش خشونت‌آمیز برای تصرف ساختمان ریاست جمهوری متهم کرد
تحلیلگران صهیونیست: حماس باقی خواهد ماند
تعامل با آمریکا در حد سفارت پذیرفته‌است ولی بگرام نه
ادعای وال استریت ژورنال درباره تهاتر پنهان میان ایران و چین
کشف غار باستانی ۵۰۰ ساله در بدخشان
تسهیلات جدید برای صدور تذکره الکترونیکی به ویژه برای افغان‌های مقیم خارج
دیدار سرپرست سفارت ایران در کابل با وزیر امور خارجه
مذاکرات طالبان و آلمان برای بازگرداندن مجرمان افغان از طریق پروازهای تجاری
آخرین اخبار
کمک ۹ میلیون دلاری سازمان ملل به غزه
گفتگوی تلفنی پوتین و نتانیاهو
کاخ سفید: ترامپ خواستار آتش‌بس سریع در غزه است
مکرون از لِکُرنو خواست تا مذاکرات نهایی تشکیل دولت را انجام دهد
تحلیلگران صهیونیست: حماس باقی خواهد ماند
مرحله اول طرح غزه ترامپ تا اوایل هفته آینده قابل دستیابی است
مخالفت شورای دموکراتیک سوریه با انتخابات پارلمانی این کشور
مذاکرات غیرمستقیم بین اسرائیل و حماس در مصر آغاز شد
دیدار دیپلمات آمریکایی و فرمانده سنتکام با فرمانده کل قسد
کالاس: اروپا باید در طرح ترامپ برای غزه شرکت کند
برزیل: تماس تلفنی لولا و ترامپ «مثبت» بود
ایلینوی و شیکاگو به دلیل اعزام گارد ملی، از کاخ سفید شکایت کردند
خلع سلاح حماس بدون خروج اسرائیل از غزه ممکن نیست
اسرائیل ۱۷۱ فعال کاروان غزه را به یونان و اسلواکی فرستاد
ادعای اسرائیل درباره حمله به پایگاه نیرو‌های رضوان و ترور فرمانده حزب الله
کشف طرح بمب گذاری در سفارت آمریکا در کاراکاس
حماس: اظهارات فعالان صمود، سند جدیدی از وحشی‌گری رژیم صهیونیستی است
مذاکرات طالبان و آلمان برای بازگرداندن مجرمان افغان از طریق پروازهای تجاری
نشست فولاد مبارکه با شرکای افغانستانی برای توسعه همکاری‌های پایدار
کرملین از موضع ترامپ در مورد پیمان استارت نو استقبال کرد
️گفت‌وگوی مسئولان خراسان رضوی و طالبان در نقطه صفر مرزی
اردوغان: نیروگاه هسته‌ای آک‌کویو به زودی تولید برق را آغاز می‌کند
گرجستان ۵ نفر را به تلاش خشونت‌آمیز برای تصرف ساختمان ریاست جمهوری متهم کرد
آب فاضلاب در زندان‌های اسرائیل؛ روایت تکان‌دهنده فعال تونسی
کرملین اتهامات ناتو را «سطحی و بی‌اساس» خواند
دیده‌بان حقوق بشر: طرح ترامپ پاسخگویی در قبال جنایات جنگی را نادیده می‌گیرد
کشف غار باستانی ۵۰۰ ساله در بدخشان
ادعای وال استریت ژورنال درباره تهاتر پنهان میان ایران و چین
دیدار سرپرست سفارت ایران در کابل با وزیر امور خارجه
تسهیلات جدید برای صدور تذکره الکترونیکی به ویژه برای افغان‌های مقیم خارج