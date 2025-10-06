قیمت طلا با جهشی تاریخی از مرز ۳۹۰۰ دلار در هر اونس عبور کرد، که عمدتا به دلیل تبدیل شدن آن به پناهگاه امن در پی توقف فعالیت‌های دولت آمریک بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قیمت طلا امروز دوشنبه برای نخستین بار از ۳۹۰۰ دلار در هر اونس فراتر رفت. این افزایش ناشی از تقاضا برای پناهگاه امن در میان توقف فعالیت‌های دولت آمریکا و همچنین افزایش انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) بود.

تا ساعت ۰۰:۲۷ به وقت گرینویچ، قیمت لحظه‌ای طلا ۰.۴ درصد افزایش یافت و به ۳۹۰۰.۴۰ دلار در هر اونس رسید، قرارداد‌های آتی طلا در آمریکا برای تحویل ماه دسامبر نیز ۰.۵ درصد افزایش یافت و به ۳۹۲۶.۸۰ دلار رسید.

یک مقام ارشد کاخ سفید روز یکشنبه اعلام کرد که اگر دونالد ترامپ به این نتیجه برسد که مذاکرات با دموکرات‌های کنگره برای پایان دادن به تعطیلی دولت «به هیچ نتیجه‌ای منجر نخواهد شد»، دولت او تعدیل نیروی گسترده‌ای را در میان کارمندان فدرال آغاز خواهد کرد.

استیون میران، یکی از اعضای هیات مدیره فدرال رزرو، روز جمعه بر لزوم پیروی از مسیر کاهش شدید نرخ بهره تاکید کرد و تاثیر سیاست‌های دولت ترامپ بر اقتصاد را به‌عنوان دلیل ذکر نمود.

بر اساس ابزار فد واچ وابسته به سی‌ام‌ای، سرمایه‌گذاران انتظار یک کاهش ۲۵ واحدی دیگر در نرخ بهره را در ماه‌های اکتبر و دسامبر دارند، با احتمالاتی به ترتیب ۹۵ درصد و ۸۳ درصد.

قیمت طلا تاکنون در سال ۲۰۲۵ با ۴۹ درصد رشد همراه بوده است، پس از آنکه در سال ۲۰۲۴ نیز ۲۷ درصد افزایش یافت. این صعود ناشی از خرید بانک‌های مرکزی، افزایش تقاضا برای صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) با پشتوانه طلا، کاهش ارزش دلار و افزایش علاقه سرمایه‌گذاران خرد به پوشش ریسک در سایه تنش‌های تجاری و ژئوپلیتیکی بوده است.

تقاضا برای طلا در هند، دومین مصرف‌کننده بزرگ طلا در جهان، با وجود قیمت‌های رکوردشکن، در هفته گذشته به دلیل فصل مهم جشنواره‌ها افزایش یافت.

در همین حال، بازار‌های چین به دلیل تعطیلات بسته بودند. در مورد سایر فلزات گرانبها، قیمت لحظه‌ای نقره در ۴۷.۹۸ دلار در هر اونس ثابت ماند. پلاتین با ۰.۵ درصد افزایش به ۱۶۱۳.۱۵ دلار و پالادیوم با ۰.۲ درصد افزایش به ۱۲۶۳ دلار رسید.

منبع: العربیه

