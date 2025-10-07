رئیس بنیاد ملی گندمکاران از پرداخت ۹۷ درصد مطالبات گندمکاران خبر داد و گفت: پیگیر تسریع در پرداخت باقی مانده مطالبات کشاورزان هستیم تا در امر خرید نهاده کشاورزی مشکلی نداشته باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: براساس آمار ۷ میلیون و ۷۹۰ هزارتن گندم با ارزش ۱۵۸ همت از کشاورزان خریداری شده است.

به گفته وی، با توجه به قیمت بالای گندم در بازار آزاد، کشاورزان گندمی به مراکز خرید تحویل نمی دهند.

هاشمی از پرداخت ۹۷ درصد مطالبات گندمکاران خبر داد و گفت: پیگیر باقی مانده مطالبات کشاورزان هستیم که امیدواریم هرچه سریع تر به حساب گندمکاران واریز شود.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: در ارتباط با استان های سردسیر و شمال غرب کشت گندم از ۲۵ شهریور آغاز شده و برخی کشاورزان بدلیل عدم بارندگی و اعلام نشدن قیمت در کشت مردد هستند. براین اساس انجمن تولیدکنندگان بذر اعلام کردند که فروش بذر نسبت به سال قبل ۲۰ درصد کاهش داشته است که امیدواریم هرچه سریع تر قیمت اعلام شود تا کشاورزان با دلگرمی اقدام به کشت پاییز کنند.

وی با بیان اینکه در روز سه شنبه جلسه شورای قیمت گذاری برگزار و قیمت خرید تضمینی گندم به طور قطعی اعلام می شود، افزود: با توجه به جلسات کارشناسی اخیر، قیمت خرید تضمینی گندم در جلسه آتی اعلام می شود و با آغاز سال زراعی و تاخیر در اعلام نرخ، آسیب به کشت وارد می کند، اما امیدواریم سطح کشت همانند سال قبل باشد.

هاشمی گفت: اگر روز سه شنبه در جلسه شورا قیمت گندم مشخص شود، در نرخ گذاری سایر محصولات مشکلی نداریم چراکه مابقی محصولات اساسی مشمول قیمت گذاری، قیمت آن برمبنای ضریبی از گندم تعیین می شود.