رئیس بنیاد مسکن گفت:بنیاد مسکن تاکنون برای ۴۶ هزار واحد زمین تامین و عملیات ساخت ۱۲ هزار واحد آغاز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- غلامرضا صالحی رئیس سابق بنیاد مسکن در مراسم تودیع و معارفه رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه در نظام جمهوری اسلامی ایران مسئولیت یک تکلیف است، گفت: طی ۲۶ ماه گذشته تمام تلاش بنده و همکاران این بود تا در همان مسیر نورانی امام راحل گام برداریم. مسیر خانه دار کردن محرومان.

وی ادامه داد: اولویت کردن ما محقق کردن این هدف بوده که در مسکن محرومان اقدامات انجام شده، امیدآفرین بوده است.

او با اشاره به امضای تفاهم‌نامه بنیاد مسکن و وزارت راه برای ساخت ۵۰ هزار واحد مسکونی در شهرها، یادآور شد: تاکنون برای ۴۶ هزار واحد زمین تامین و عملیات ساخت ۱۲ هزار واحد آغاز شده است.

وی بکارگیری فناوری های نوین ساخت مسکن، آغاز تجهیز بنیاد مسکن به ماشین آلات و ورود به ارتقا سطح تولید مصالح ساختمانی را از دستاوردهای دوره مدیریت خود عنوان کرد و گفت: بابت قصورهای احتمالی در دوره حضورم در راس بنیاد مسکن، عذرخواهی می کنم.