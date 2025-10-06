باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - صدها هزار نفر روز یکشنبه در سراسر اروپا به خیابانها آمدند و بزرگترین اعتراض در هلند برگزار شد، جایی که حدود ۲۵۰ هزار نفر میدان موزه آمستردام را پر کردند.
در استانبول، جمعیت زیادی از مسجد ایاصوفیه تا سواحل شاخ طلایی راهپیمایی کردند، جایی که قایقهایی با پرچمهای ترکیه و فلسطین در انتظار آنها بودند.
در صوفیه، بلغاریها پلاکاردهایی با عنوان «غزه: گرسنگی سلاح جنگ است» و «غزه بزرگترین گورستان کودکان است» حمل میکردند. در رباط، پایتخت مراکش، جمعیت پرچم اسرائیل را به آتش کشیدند و از دولت خود خواستند تا تصمیم ۲۰۲۰ خود برای عادیسازی روابط با اسرائیل را لغو کند.
در سراسر اسپانیا، پس از تظاهرات گسترده در مادرید و بارسلونا در روز قبل، راهپیماییهای کوچکتری برگزار شد و راهپیمایان بستههای سفید رنگی را که نماد اجساد کودکان غزه بود، حمل میکردند.
همچنین دهها هزار نفر روز یکشنبه در قلب کراچی، پایتخت تجاری پاکستان در آستانه دومین سالگرد حمله اسرائیل به غزه گرد هم آمدند تا از جامعه بینالمللی بخواهند سکوت خود را در قبال نسلکشی جاری در این منطقه محاصرهشده بشکند.
منبع: الجزیره