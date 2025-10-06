فرماندار کالیفرنیا اعلام کرد که به دلیل اقدام ترامپ مبنی بر اعزام ۳۰۰ نیروی گارد ملی کالیفرنیا به اورگن، علیه دولت او شکایت قضایی مطرح خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گاوین نیوسام، فرماندار ایالت کالیفرنیا امروز دوشنبه اعلام کرد که قصد دارد علیه دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به‌دلیل اعزام ۳۰۰ نفر از اعضای گارد ملی ایالتی به ایالت اورگن، شکایت کند. وی این اقدام را «نقض آشکار قانون و اختیارات» توصیف کرد.

نیوسام در پستی در پلتفرم ایکس نوشت: «پس از آنکه یک دادگاه فدرال تلاش او (ترامپ) برای اعزام گارد ملی به ایالت اورگن را مسدود کرد، دونالد ترامپ ۳۰۰ نفر از اعضای گارد ملی کالیفرنیا را به ایالت اورگن می‌فرستد، آنها اکنون در راه آنجا هستند.»

این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که یک قاضی فدرال، شنبه شب، حکم موقت محدودکننده‌ای صادر کرد و ترامپ را از استقرار ۲۰۰ نفر از نیرو‌های گارد ملی در شهر پورتلند، اورگن، دست‌کم تا ۱۸ اکتبر (۲۶ مهر) منع کرد. این قاضی دلیل خود را نبود شواهد کافی مبنی بر اینکه اعتراضات اخیر مستلزم چنین دخالتی است، عنوان کرد.

نیوسام که عضو حزب دموکرات است، در بیانیه‌ای جداگانه، این اقدام را «سوءاستفاده حیرت‌انگیز از قانون و اختیارات» خواند و افزود که دولت ترامپ «به‌طور آشکار به خود حاکمیت قانون حمله می‌کند.»

فرماندار توضیح داد که ترامپ ماه‌ها پیش نیز ۳۰۰ سرباز کالیفرنیایی را برای مقابله با اعتراضات در شهر لس‌آنجلس تحت کنترل فدرال قرار داده بود. او تاکید کرد که شرایط در آن زمان نیز نیازی به این اقدام نداشت و اوضاع از آن زمان تاکنون آرام شده است.

تصاویری منتشر شده که نشان می‌دهد اعتراضاتی در مقابل اداره مهاجرت در شهر پورتلند، در مخالفت با اعزام گارد ملی به این شهر در جریان است.

ترامپ دستور استقرار سربازان گارد ملی در پورتلند را در ۲۸ سپتامبر گذشته صادر کرده بود و این اقدام را برای مبارزه با آنچه «جنایت و اعتراضات علیه اداره مهاجرت» می‌خواند، ضروری می‌دانست.

مقامات ایالت اورگن آمریکا، هفته گذشته، یک دعوای قضایی مطرح کرده بودند که در آن خواستار توقف استقرار سربازان گارد ملی در شهر پورتلند، پس از دستور دونالد ترامپ برای اعزام نیرو‌ها به آنجا، شده بودند.

منبع: الجزیره