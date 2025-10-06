شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از نداشتن سرعت گیر و سرعت بالای رانندگان در برخی از معابر شهرستان شیراز ابراز نگرانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرعت‌گیر‌ها به‌عنوان یکی از ابزار‌های کنترل سرعت وسایل نقلیه، نقشی حیاتی در کاهش تصادفات جاده‌ای و افزایش ایمنی خیابان‌ها ایفا می‌کنند. اما گاهی اوقات این موضوع مهم به فراموشی سپرده شده است. به گفته شهروندخبرنگار ما بلوار شهید فهیمی در میدان شهید غلامی شهرستان شیراز استان فارس به دلیل نداشتن سرعت گیر و سرعت بالای رانندگان خطرآفرین شده است؛ بطوریکه در این محدوده تصادف‌های بسیاری صورت گرفته است. این در حالی است که کنار این بلوار بوستانی وجود دارد که محل بازی کودکان است.

وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام. درمیدان شهید غلامی بلوار شهید فهیمی شهرستان شیراز استان فارس خودرو‌ها با سرعت بالا با سرعت بالا حرکت می‌کنند. می‌گذارند هرچند مدت یک نفر در این بلوار کشته می‌شود امشب ساعت ۸ یک ماشین با سرعت زیاد رفت وسط بلوار در حال تردد هستند. چند مدت پیش هم یک خودرو با سرعت زیاد به سمت بلوار هم منحرف شد. این در حالی است که کنار این بلوار پارک مطالعه است و کودکان مشغول بازی در این بوستان هستند. چند بار مردم محل به شهرداری تماس گرفتند حضوراً به شهرداری نامه نوشتند، اما هیچ اقدامی صورت نگرفته است برای ایجاد چند صورت گیر در این بلوار شهید فهیمی از شما درخواست می‌کنم پیگیری کنید شاید حرف شما را قبول کردند (شهرداری منطقه ۵) با تشکر

