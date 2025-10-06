رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: مدت فعالیت مؤسسات حقوقی به دو سال کاهش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن عبدلیان‌پور در آیین افتتاح و رونمایی از اولین مؤسسه حقوقی تحت نظارت مرکز وکلاً، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، گفت: خوشبختانه با الطاف الهی توانستیم این پروژه را در زمان مقرر به سرانجام برسانیم. در این مسیر نوآوری‌های متعددی صورت گرفته است؛ نخست آنکه برای تأسیس مؤسسه حقوقی، شرایط به گونه‌ای تعیین شد که تنها افراد دارای دانش حقوقی به شرط احراز شرایط علمی و عمومی، در کنار حداقل یک وکیل دادگستری امکان تأسیس مؤسسه حقوقی داشته باشند و این امر موجب اشتغال زایی برای حقوقدانان محترم نیز خواهد شد.

وی افزود: همچنین مدت فعالیت مؤسسات حقوقی به دو سال کاهش یافت تا در هربازه زمانی دو ساله، شرایط اولیه در مؤسسه حقوقی مجدداً بررسی و در صورت احراز استمرار شرایط، مجوز فعالیت تمدید شود و دیگر اینکه نام‌گذاری مؤسسات با اسامی چندسیلابی و موهوم که عملاً موجب سردرگمی مراجعین، ناظرین و بازرسین بود، ممنوع شد و در حال حاضر، مؤسسات حقوقی صرفاً با تخصیص شماره و درج پسوند «تحت نظارت مرکز وکلاً، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه» نام‌گذاری شده‌اند و با نصب تابلو‌های متحدالشکل در سراسر کشور موجب تمایز با مؤسسات حقوقی غیرمجاز و شناسایی بهتر توسط مراجعین می‌شود تا در صورت وقوع تخلف مرجع رسیدگی به تخلف و پیگیری موضوع مشخص است.

عبدلیان‌پور تصریح کرد: همچنین برای نخستین بار، تخلفات مؤسسات حقوقی به‌طور دقیق تعریف و هیأت رسیدگی به تخلفات مؤسسات حقوقی در مرکز وکلای قوه قضاییه تأسیس شد و ۳۳ عنوان تخلف پرتکرار مؤسسات حقوقی احصا و متناسب با آن، تنبیهات بازدارنده از توبیخ کتبی با درج در تارنمای مرکز تا تعلیق موقت و لغو دائم پروانه فعالیت در نظر گرفته شد.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ادامه داد: پیرو تکالیف مقرر در سند تحول و تعالی قوه قضائیه مبنی بر صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور، اتصال مرکز به این سامانه تکمیل شده و کلیه متقاضیان امکان ثبت درخواست تأسیس مؤسسه حقوقی بصورت غیرحضوری در سراسر کشور را خواهند داشت. همچنین ارایه خدمات حقوقی توسط مؤسسات حقوقی که حاصل کار تیمی و فعالیت تخصصی است، زمینه ساز تحقق عدالت و تضمین حقوق ملت خواهد بود و اکنون فصل نوینی در ارائه خدمات حقوقی آغاز شده است، فصلی که در آن، شفافیت، نظام‌مندی و صیانت از حقوق ملت اصل قرار دارد.

عبدلیان‌پور گفت: امروز -دوشنبه ۱۴ مهرماه- مؤسسه حقوقی شماره ۸ اولین مؤسسه حقوقی است که با مجوز مرکز وکلای قوه قضاییه و به می‌منت نام مبارک حضرت علی بن موسی الرضا (ع) تأسیس شده است و در اولین اقدام خود با اخذ وکالت از هشت نفر از خانواده‌های معظم شهدا جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اقدام به طرح دادخواست علیه رژیم صهیونیستی، عوامل آدمکش و مقامات آمریکایی در محاکم تهران کرد.