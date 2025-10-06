مدیرکل اوقاف فارس با اشاره به صدور ۹۴۰ فقره سند مالکیت موقوفات در شش ماهه امسال، که ۸۵۲ فقره آن اسناد اولیه بوده، مجموعاً سند مالکیت برای ۶ هزار و ۷۱۵ رقبه به مساحت ۷ هزار و ۲۰۰ هکتار صادر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام و المسلمین سید عباس موسوی ضمن قدردانی از تعامل ادارات ثبت، نتایج مطلوب در راستای تثبیت موقوفات را ماحصل تلاش شبانه روزی و همکاری مطلوب این دو مجموعه برشمرد.

او با اشاره به صدور ۹۴۰ فقره سند مالکیت موقوفات در شش ماهه ابتدایی سال جاری عنوان کرد: از این میزان ۸۵۲ فقره اسناد اولیه بوده ابراز داشت: با این احتساب طی نیمه نخست سالجاری جهت ۶ هزار و ۷۱۵ رقبه به مساحت ۷ هزار و ۲۰۰ هکتار سند مالکیت صادر شده و این امر را ماحصل تلاش جهادی و تعامل مطلوب ادارات ثبتی استان با اداره کل اوقاف و امور خیریه فارس دانست. 

موسوی ابراز امیدواری کرد: با استمرار همکاری ادارات ثبت و اوقاف در نیمه دوم سال نیز حرکت در مسیر برنامه‌های مصوب سازمانی و اجرای بهینه تعهدات مشترک را شاهد باشیم.

محمد نخعی مدیرکل ثبت فارس نیز ابراز داشت: با هدف اجرای مطلوب فرامین سازمانی و انجام بهینه برنامه و دستورالعمل‌های ابلاغی، سرعت بخشی به تثبیت مالکیت‌ها و تکمیل حدنگاری موقوفات استان را در دستور کار داریم.

او ضمن تشریح اقدامات صورت پذیرفته در ادارات تابعه این اداره کل در مدت سپری شده از سالجاری، بر لزوم اجرای تعهدات مشترک در بازه زمانی تعیین شده تأکید کرد.

نخعی عنوان داشت: با هدف اجرای مطلوب فرامین سازمانی و انجام بهینه برنامه و دستورالعمل‌های ابلاغی، سرعت بخشی به تثبیت مالکیت‌ها و تکمیل حدنگاری موقوفات استان را در دستور کار داریم.

مدیرکل ثبت استان تصریح کرد: با اشراف به اینکه نیل به اهداف عالیه سنت حسنه وقف مستلزم عزم جدی در رفع موانع و تسریع در تثبیت موقوفات می‌باشد و اجرای این فرایند همسو با الزامات قانون جامع حدنگار در جهت حدنگاری اراضی و املاک می‌باشد، خود را ملزم به اجرای بهینه این فرایند در بازه زمانی مقرر میدانیم.

در ادامه رؤسای ادارات ثبت و اوقاف شیراز به تبادل نظر پیرامون مسائل و مشکلات موجود پرداختند و مقرر شد با هدف نیل به اهداف مندرج در تفاهم نامه‌های مشترک، جلسات هم اندیشی تداوم یابد

در این نشست که با هدف بازبینی عملکرد و میزان پیشرفت برنامه‌های مشترک این دو اداره در نیمه نخست سال جاری و استمرار تعامل در زمینه صدور اسناد مالکیت موقوفات استان و نیل به اهداف مصوب سازمانی در نیمه دوم سال برگزار شد.

