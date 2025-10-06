زمین خوردن هاجر صفرزاده در یک قدمی خط پایان و از دست رفتن طلای جهان

تنها بانوی دونده کم بینای ایران که در مسابقات قهرمانی جهان هند در ماده ۴۰۰ متر به مدال نقره دست یافت در مرحله فینال به دلیل سرماخوردگی و تب بالا از رسیدن به قهرمانی بازماند و قبل از رسیدن به خط پایان از حال رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - هاجر صفرزاده تنها بانوی دونده کم بینای ایران که در پارالمپیک پاریس با ثبت زمان ۵۵.۳۹ ضمن شکستن رکورد آسیا به مدال نقره رسید، در رقابت‌های قهرمانی جهان دهلی نو به دنبال کسب ۲ مدال در ماده ۲۰۰ و ۴۰۰ متر بود.

او در ماده ۴۰۰ متر کلاس T ۱۲ در حالی به مدال نقره دست یافت که در مسابقه فینال از حریفان پیش بود و یک قدم تا مدال طلا فاصله داشت، اما به دلیل بیماری شدید سرماخوردگی و تب بالا فقط یک صدم ثانیه کم آورد و با زمین خوردن قبل از خط پایان، دونده کناری از او عبور کرد و مدال طلا را از دست داد. 

صفرزاده در ماده ۲۰۰ متر با ثبت زمان ۲۵.۲۱ ثانیه دوم گروه خود شد و به دلیل بیماری از راهیابی به فینال بازماند.

کاروان ایران در رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان در بخش توانیابان و نابینایان و کم بینایان موفق به کسب ۱۵ مدال (۹طلا، ۲ نقره و ۴ برنز) شد.

