مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس از تثبیت ۹۹ درصد از اراضی و املاک شهرک‌های صنعتی در راستای تکمیل حدنگاری استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد نخعی با بیان عملکرد این اداره کل در راستای تثبیت مالکیت‌های اراضی و املاک استان این امر را همسو با الزامات قانون جامع حدنگار و تکمیل حدنگاری در فارس دانست.

او افزود: بر همین اساس و بر طبق تفاهم نامه منعقده فیمابین سازمان ثبت و شرکت شهرک‌های صنعتی در جهت تثبیت اراضی و املاک تملکی شاهد تلاش بی وقفه کارشناسان ادارات تابعه ثبتی در این زمینه بوده‌ایم که این امر منتج به تثبیت و صدور اسناد مالکیت ۹۹ درصد از اراضی و املاک شهرک‌های صنعتی استان شده است.

نخعی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه قدامات فعالان اقتصادی و تولید کنندگان در راستای کمک به چرخه تولید کشور و همسو با دیدگاه رهبر معظم انقلاب و تأکیدات معظم له در این خصوص است، بر همین اساس ادارات ثبتی استان از هیچ کوششی در جهت رفع معضلات مالکیتی و تثبیت مالکیت‌ها در این حوزه دریغ نمی‌کنند.

مدیرکل ثبت استان همچنین ابراز داشت: جایگاه فعالیت‌های تولیدی در تحقق اهداف کلان اقتصادی ملی، توسعه اقتصادی و بهبود فضای کسب وکار، توجه ویژه به این حوزه را ضروری می‌کند و اداره ثبت شرکت‌های شیراز نیز با داشتن کارشناسان مجرب هر گونه همکاری قانونی در راستای حل معضلات واحد‌های تولیدی در حوزه ثبت شرکت‌ها از قبیل تعیین نام، ثبت تأسیس و تغییرات و ... را در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌دهد و این امر را گامی مؤثر در نیل به شکوفایی اقتصادی کشور دانست.

منبع: روابط عمومی ثبت فارس

برچسب ها: تثبیت اراضی ملی ، شهرک‌های صنعتی فارس ، ثبت اسناد و املاک فارس
خبرهای مرتبط
صدور بالغ بر ۱۲۵ هزار فقره سند مالکیت تک برگ در نیمه نخست امسال
تمام مشاوران املاک فارس تا پایان آبان باید به سامانه کاتب متصل شوند
هفتادوهفتمین سند مالکیت پایگاه میراث جهانی تخت‌جمشید صادر شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مرگ ۲ نفر بر اثر ۲ تصادف در محور کازرون - بالاده
آخرین اخبار
مرگ ۲ نفر بر اثر ۲ تصادف در محور کازرون - بالاده
قانون تسهیل بدون اصلاح؛ زنگ خطر بیکاری گسترده وکلا به صدا درآمد
تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس؛ پاسداشت فرهنگ ایثار برای نسل جوان
درخواست تدوین نقشه راه برای حل معضلات شهری شیراز
کولار گردنی اورژانسی یکبار مصرف؛ نوآوری در تثبیت سریع سر و گردن
فعال‌سازی سامانه مراقبت دانش‌آموزان فارس از نیمه مهر
شیراز، میزبان بزرگ‌ترین پروژه سرمایه‌گذاری حمل‌ونقل شهری کشور/ توقفگاه ۱۱۳ هکتاری
میدان مطهری، خاطره‌ای که به یادگار باقی خواهد ماند/ اصلاحات هندسی برای روان‌سازی ترافیک
آغاز عملیات اجرایی قطعه یک آزادراه شیراز–بوشهر در آینده نزدیک
هشدار درباره تصرف اراضی سد درودزن؛ ضرورت اجرای راهکارهای پیشگیرانه
تعامل با نیروی انتظامی، مسیر رضایت مردم و توسعه شهری صدرا
رونمایی از پوستر سرود ۱۳ ستاره و تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس فارس
پیشرفت ۵۶ درصدی پروژه راه‌سازی در محور قره پیری – صدرا/ ۱۴ پل به‌طور کامل تکمیل شد
ایران جان به سرزمین دین، حماسه و هنر رسید
۵۰۰ طرح مطالعه شده آبخیزداری فارس در انتظار تامین بودجه
قطعه هفتم آزادراه شیراز-اصفهان افتتاح شد
افزایش صادرات غیر نفتی فارس در بازار‌های بین‌المللی
تشکیل ۲۵۰۰ پرونده تخلف صنفی در فارس