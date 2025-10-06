باشگاه خبرنگاران جوان - محمد نخعی با بیان عملکرد این اداره کل در راستای تثبیت مالکیت‌های اراضی و املاک استان این امر را همسو با الزامات قانون جامع حدنگار و تکمیل حدنگاری در فارس دانست.

او افزود: بر همین اساس و بر طبق تفاهم نامه منعقده فیمابین سازمان ثبت و شرکت شهرک‌های صنعتی در جهت تثبیت اراضی و املاک تملکی شاهد تلاش بی وقفه کارشناسان ادارات تابعه ثبتی در این زمینه بوده‌ایم که این امر منتج به تثبیت و صدور اسناد مالکیت ۹۹ درصد از اراضی و املاک شهرک‌های صنعتی استان شده است.

نخعی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه قدامات فعالان اقتصادی و تولید کنندگان در راستای کمک به چرخه تولید کشور و همسو با دیدگاه رهبر معظم انقلاب و تأکیدات معظم له در این خصوص است، بر همین اساس ادارات ثبتی استان از هیچ کوششی در جهت رفع معضلات مالکیتی و تثبیت مالکیت‌ها در این حوزه دریغ نمی‌کنند.

مدیرکل ثبت استان همچنین ابراز داشت: جایگاه فعالیت‌های تولیدی در تحقق اهداف کلان اقتصادی ملی، توسعه اقتصادی و بهبود فضای کسب وکار، توجه ویژه به این حوزه را ضروری می‌کند و اداره ثبت شرکت‌های شیراز نیز با داشتن کارشناسان مجرب هر گونه همکاری قانونی در راستای حل معضلات واحد‌های تولیدی در حوزه ثبت شرکت‌ها از قبیل تعیین نام، ثبت تأسیس و تغییرات و ... را در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌دهد و این امر را گامی مؤثر در نیل به شکوفایی اقتصادی کشور دانست.

