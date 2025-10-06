سباستین لکورنو، نخست وزیر جدید فرانسه از سمت خود استعفا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - کاخ الیزه روز دوشنبه اعلام کرد که سباستین لکورنو، نخست وزیر فرانسه استعفای خود را به امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه ارائه کرد که او آن را پذیرفت. دولت نخست وزیر هفتم مکرون کمتر از ۱۵ ساعت دوام آورد و استعفای او تنها پس از ۲۷ روز تصدی پست صورت گرفت. لکورنو در ۹ سپتامبر جایگزین بایرو شد که با رأی عدم اعتماد برکنار شده بود.

همین دیروز، فرانسه از دولت مورد انتقاد گسترده خود رونمایی کرد و ۱۱ وزیر به همان سمت قبلی خود بازگشتند، از جمله برونو ریتیلائو، وزیر کشور و ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه.

جردن باردلا، رئیس حزب تجمع ملی فرانسه پس از استعفای لکورنو در بحبوحه یک پارلمان دارای شکاف بلافاصله از مکرون خواست تا مجلس ملی را منحل کند. اکنون، رئیس جمهور با وظیفه معرفی نخست وزیر جدید و تشکیل دولتی که قادر به حفظ ثبات دوباره باشد، رو‌به‌رو است.

