باشگاه خبرنگاران جوان - امروز دوشنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله میشود.
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۰۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۶۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۱۴ میلیون و ۱۳۵ هزار تومان