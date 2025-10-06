امروز دوشنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۱۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز دوشنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.

محصول  نرخ
سکه طرح جدید ۱۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم  ۱۰۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۶۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
سکه گرمی ۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
طلای ۱۸ عیار ۱۰ میلیون و  ۶۰۰ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۱۴ میلیون و ۱۳۵ هزار تومان
تبادل نظر
۸۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی به بازار سرمایه وارد شد