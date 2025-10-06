مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد فارس اعلام کرد: از بیش از ۱۳۲۷ کانون فعال در مساجد استان، ۵۳۷ باب در مناطق روستایی و دورافتاده راه‌اندازی شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین حسین امیدی به مناسبت فرارسیدن «۱۵ مهر، روز روستا و عشایر» در جمع خبرنگاران شیراز اظهار کرد: بیش از ۱۳۲۷ کانون فرهنگی هنری در مساجد استان فارس فعال است که از این تعداد، ۵۳۷ باب در مناطق روستایی و حتی در دورترین نقاط استان راه‌اندازی شده‌اند.

او با بیان اینکه کانون‌های مساجد روستایی در مناطقی که حتی اداره‌ای فعال نیست، نقش نهاد‌های مردمی فرهنگی را ایفا می‌کنند، افزود: این کانون‌ها در طول سال به‌ویژه ایام تابستان، برنامه‌های متنوعی در زمینه‌های فرهنگی، قرآنی، هنری و آموزشی برای اقشار مختلف برگزار می‌کنند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی _ هنری مساجد فارس گفت: پس از داراب، شهرستان‌های شیراز با ۳۹، مرودشت با ۳۵، فسا با ۳۳ و نی‌ریز و لامرد هرکدام با ۳۰ کانون روستایی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

امیدی ادامه داد: در سال‌های اخیر، درخواست برای راه‌اندازی کانون‌های فرهنگی هنری در مساجد روستایی افزایش یافته است و این کانون‌ها در اجرای برنامه‌های ملی و مذهبی با وجود محدودیت امکانات، پیشتاز فعالیت‌های فرهنگی هستند.

او ضمن گرامیداشت روز روستا و عشایر، گفت: ظرفیت‌های ارزشمندی در روستا‌های استان در حوزه‌های قرآنی، فرهنگی، هنری، علمی و ورزشی وجود دارد که نیازمند حمایت و توجه بیشتر برای شکوفایی است.

امیدی در پایان از برگزاری جشنواره فیلم کوتاه و عکس «ایران مهر» با محوریت زنان روستایی و عشایری خبر داد و گفت: این جشنواره توسط دبیرخانه شورای فرهنگ و هنر روستا و عشایر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، همزمان با نهمین همایش ملی گرامیداشت روز جهانی زنان روستایی و عشایری برگزار می‌شود.

منبع: کانون مساجد فارس

برچسب ها: کانون فرهنگی مسجد ، روستاهای فارس ، فرهنگ
