بیش از ۹ میلیون تن کالا از مازندران به سایر نقاط کشور جابجا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - جلال کاظمی رئیس اداره حمل و نقل کالای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مازندران گفت: ۹ میلیون و ۶۷۶ هزار تن کالا در شش ماهه گذشته از مازندران به سراسر کشور جابجا گردیده است.

او افزود: عمده کالای جابجا شده در این مدت ذرت دامی- شن وماسه-جو- مرکبات -انواع بنزین- فراورده‌های لبنیاتی - سیمان کیسه‌ای – نفت گاز- سیمان فله‌ای – شیر فله بوده است.

کاظمی گفت: در همین بازه زمانی (شش ماهه) ۷۹۳ هزار و ۴۰۶ فقره بارنامه توسط شرکت‌های حمل و نقل کالا استان مازندران صادر گردیده است.

او افزود: ۱۴۹ شرکت حمل ونقل و شعبات در سطح استان مازندران فعال هستند.

کاظمی تعداد انجمن‌های صنفی کارفرمائی شرکت‌های حمل ونقل کالای استان را ۷، تعداد انجم‌های صنفی کارگری رانندگان حمل ونقل کالای استان ۱۳، کانون انجمن‌های صنفی کارفرمائی شرکت‌های حمل ونقل کالای استان یک، کانون انجمن‌های صنفی کارگری رانندگان حمل ونقل کالای استان یک، اتحادیه حمل بار استان یک عنوان کرد.

