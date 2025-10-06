نمایشگاه کشفیات پلیس قزوین در ارتقای امنیت اجتماعی

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محمدقاسم طرهانی فرمانده انتظامی قزوین در تشریح نمایشگاه کشفیات طرح ارتقای امنیت اجتماعی در هفته فراجا گفت: پلیس در طرحهای مختلف انواع سلاح سرد از جمله چاقو، قمه و شمشیر، سلاحهای شکاری و جنگی، انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی و مواد توهمزا مانند گُل، گراس و حشیش کشف و ضبط کرده است.
وی اضافه کرد: علاوه بر اقلام یادشده، مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق شامل لوازم خانگی، آرایشی و بهداشتی و مواد دخانی نیز از انبارها و منازل شناسایی شده و در سطح استان کشف شده است.
سردار طرهانی با اشاره به پاکسازی فضاهای عمومی و تفرجگاهها گفت: همکاران ما در عملیات پاکسازی پارکها و مراکز تجمع عمومی موفق شدند سلاحهای سرد متعددی را از سطح این مناطق جمعآوری کنند که متاسفانه مشاهده شده که برخی نوجوانان زیر ۱۶ سال نیز سلاح سرد همراه دارند که این موضوع نیازمند توجه جدی خانوادهها است.
این مسئول انتظامی تصریح کرد: پاکسازی میدان مینودر به پایان رسیده و تلاشها برای شناسایی سایر نقاط ناامن نیز ادامه دارد، ضمن اینکه از مردم انتظار داریم در گزارش موارد مشکوک از جمله کشف ماینرها همکاری کنند تا از ناترازی انرژی و سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری شود.
وی با اشاره به عملکرد فرماندهی انتظامی شهرستان قزوین بیان کرد: در روزهای اخیر ۲۵ قبضه سلاح گرم جمعآوری شده و تمرکز ویژهای نیز بر جمعآوری سلاحهای سرد وجود دارد، همچنین با اقدامات فنی و اطلاعاتی مأموران، ۷۵ کیلوگرم مواد مخدر از نوع گُل در شهرستان آوج کشف و توقیف شد که از جنوب کشور به سمت استان در حال انتقال بود.
فرمانده انتظامی استان قزوین ادامه داد: در حوزه مبارزه با سرقت نیز پلیس آگاهی عملکرد موفقی داشته است، به طوری که تاکنون ۲۶ دستگاه موتورسیکلت سرقتی کشف و برای بازگرداندن آنها به صاحبانشان اقدام میشود.
وی عنوان کرد: متاسفانه بیاحتیاطی برخی شهروندان و عدم استفاده از قفل و زنجیر برای موتورسیکلتها، زمینه را برای فعالیت سارقان فراهم میکند، بنابراین از مردم میخواهیم با رعایت توصیههای ایمنی از بروز سرقت جلوگیری کنند.
سردار طرهانی یادآور شد: مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ در کمتر از ۱۰ دقیقه در صحنه حاضر میشود و مردم بدون معطلی میتوانند موارد مشکوک، سرقت، خرید و فروش مواد مخدر یا حمل سلاح را گزارش دهند تا امنیت پایدار در استان قزوین حفظ شود.
منبع: پلیس قزوین