باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه کربلایی- مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از آغاز اجرای بزرگترین پروژه تاریخ صنعت ارتباطات کشور با هدف جایگزینی کابلهای مسی با شبکه فیبر نوری خبر داد.
محمد جعفرپور، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد: «پس از حدود یک قرن از فعالیت شبکه مخابراتی مبتنی بر کابل مسی، پروژه مهاجرت به فیبر نوری در شرکت مخابرات ایران آغاز شده است. این پروژه بهجرأت بزرگترین طرح تاریخ ICT کشور محسوب میشود که هزینه اجرای آن حدود ۵ میلیارد دلار برآورد شده است.»
وی افزود: «تأمین مالی پروژه از محل منابع داخلی و سرمایهگذاری علاقهمندان به حوزه ICT انجام شده و برنامهریزیهای مالی و اجرایی آن بهطور کامل انجام گرفته است. هماکنون عملیات اجرایی این طرح در تمام ۳۱ مرکز استان کشور آغاز شده و پیشبینی میشود تا پایان دولت چهاردهم بخش قابلتوجهی از آن به بهرهبرداری برسد.»
جعفرپور با اشاره به اجرای موفق این طرح در کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا، چین و کشورهای اروپایی گفت: «اگرچه در شروع پروژه با کمی تأخیر مواجه بودیم، اما با برنامهریزیهای دقیق و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات، امیدواریم در مدت کوتاهی اجرای کامل آن محقق شود.»
وی با بیان اینکه تأثیر اجرای این طرح بر حوزه ارتباطات بسیار گسترده خواهد بود، افزود: «کیفیت ارتباطات در بخشهای خانگی و صنعتی به شکل چشمگیری افزایش مییابد. در حال حاضر سرعت ارائه خدمات بر بستر فیبر نوری تا چند صد مگابایت بر ثانیه است و با توسعه این شبکه، اقتصاد دیجیتال کشور رشد قابلتوجهی خواهد داشت و حتی میتواند بر افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) نیز اثرگذار باشد.»
مدیرعامل مخابرات ایران با تأکید بر اهمیت "اتصال" در این پروژه اظهار کرد: «در این طرح، معیار اصلی سنجش عملکرد، میزان اتصال واقعی مشترکان است. برنامه ما ارائه سرویس فیبر نوری به تمامی ۲۷ میلیون مشترک تلفن ثابت شرکت مخابرات ایران است؛ حتی اگر صرفاً خدمات صوتی نیاز داشته باشند. از این پس تمامی خطوط تلفن نیز بر بستر فیبر نوری ارائه خواهد شد و کابلهای مسی بهطور کامل جمعآوری میشوند، زیرا شبکه مسی دیگر پاسخگوی نیازهای امروز ارتباطی کشور نیست.»
وی درباره هزینه اتصال به شبکه فیبر نوری گفت: «در گذشته بسته به استان، هزینه اتصال بین یک تا دو میلیون تومان از مشترکان دریافت میشد، اما در تصمیم جدید شرکت مخابرات، اتصال برای تمامی مشترکان رایگان شده است و هیچ هزینهای از مردم دریافت نخواهد شد.»
جعفرپور در پایان از یک خبر ویژه نیز خبر داد و گفت: «برای نخستین بار، تمامی مکالمات صوتی مشترکان فیبر نوری بهمدت یک سال بهصورت نامحدود و رایگان خواهد بود تا مشترکان بتوانند علاوه بر بهرهمندی از سرعت و کیفیت بالای فیبر نوری، از مزایای ویژه این شبکه نیز استفاده کنند.»