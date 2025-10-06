بزرگترین پروژه تاریخ ICT کشور با هدف جایگزینی کابل‌های مسی با فیبر نوری آغاز شده و قرار است اتصالات جدید بدون دریافت هزینه انجام شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه کربلایی- مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از آغاز اجرای بزرگترین پروژه تاریخ صنعت ارتباطات کشور با هدف جایگزینی کابل‌های مسی با شبکه فیبر نوری خبر داد.

محمد جعفرپور، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد: «پس از حدود یک قرن از فعالیت شبکه مخابراتی مبتنی بر کابل مسی، پروژه مهاجرت به فیبر نوری در شرکت مخابرات ایران آغاز شده است. این پروژه به‌جرأت بزرگ‌ترین طرح تاریخ ICT کشور محسوب می‌شود که هزینه اجرای آن حدود ۵ میلیارد دلار برآورد شده است.»

وی افزود: «تأمین مالی پروژه از محل منابع داخلی و سرمایه‌گذاری علاقه‌مندان به حوزه ICT انجام شده و برنامه‌ریزی‌های مالی و اجرایی آن به‌طور کامل انجام گرفته است. هم‌اکنون عملیات اجرایی این طرح در تمام ۳۱ مرکز استان کشور آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان دولت چهاردهم بخش قابل‌توجهی از آن به بهره‌برداری برسد.»

جعفرپور با اشاره به اجرای موفق این طرح در کشور‌های پیشرفته از جمله آمریکا، چین و کشور‌های اروپایی گفت: «اگرچه در شروع پروژه با کمی تأخیر مواجه بودیم، اما با برنامه‌ریزی‌های دقیق و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات، امیدواریم در مدت کوتاهی اجرای کامل آن محقق شود.»

وی با بیان اینکه تأثیر اجرای این طرح بر حوزه ارتباطات بسیار گسترده خواهد بود، افزود: «کیفیت ارتباطات در بخش‌های خانگی و صنعتی به شکل چشمگیری افزایش می‌یابد. در حال حاضر سرعت ارائه خدمات بر بستر فیبر نوری تا چند صد مگابایت بر ثانیه است و با توسعه این شبکه، اقتصاد دیجیتال کشور رشد قابل‌توجهی خواهد داشت و حتی می‌تواند بر افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) نیز اثرگذار باشد.»

مدیرعامل مخابرات ایران با تأکید بر اهمیت "اتصال" در این پروژه اظهار کرد: «در این طرح، معیار اصلی سنجش عملکرد، میزان اتصال واقعی مشترکان است. برنامه ما ارائه سرویس فیبر نوری به تمامی ۲۷ میلیون مشترک تلفن ثابت شرکت مخابرات ایران است؛ حتی اگر صرفاً خدمات صوتی نیاز داشته باشند. از این پس تمامی خطوط تلفن نیز بر بستر فیبر نوری ارائه خواهد شد و کابل‌های مسی به‌طور کامل جمع‌آوری می‌شوند، زیرا شبکه مسی دیگر پاسخگوی نیاز‌های امروز ارتباطی کشور نیست.»

وی درباره هزینه اتصال به شبکه فیبر نوری گفت: «در گذشته بسته به استان، هزینه اتصال بین یک تا دو میلیون تومان از مشترکان دریافت می‌شد، اما در تصمیم جدید شرکت مخابرات، اتصال برای تمامی مشترکان رایگان شده است و هیچ هزینه‌ای از مردم دریافت نخواهد شد.»

جعفرپور در پایان از یک خبر ویژه نیز خبر داد و گفت: «برای نخستین بار، تمامی مکالمات صوتی مشترکان فیبر نوری به‌مدت یک سال به‌صورت نامحدود و رایگان خواهد بود تا مشترکان بتوانند علاوه بر بهره‌مندی از سرعت و کیفیت بالای فیبر نوری، از مزایای ویژه این شبکه نیز استفاده کنند.»

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: فیبر نوری ، اینترنت پرسرعت ، اینترنت رایگان
خبرهای مرتبط
دستاورد‌های علمی کشور چندین برابر بودجه‌های محدود است
ایده‌های نوآورانه برای رفع چالش‌های کشور حمایت می‌شوند
نخستین رویداد ملی هوش مصنوعی IRAN AI آغاز شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۲ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
فقط دروغ ،در همین شهرک مرتضی گرد تهران درخواست تلفن ثابت برای adsl را جواب نمی‌دهند و می گویند زیرساخت نداریم
۰
۱
پاسخ دادن
-
ناشناس
۱۳:۲۱ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
مواظب باش مقامات جیبت را نزنن / ما رایگان‌نمیخواهیم
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۳ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
سلام لطفا خواهشا فیبر نوری رو در منطقه قرچک میرزایی وصل کنید به اینترنت پر سرعت و با کیفیت نیاز داریم ممنون
۰
۰
پاسخ دادن
یک کشف انقلابی برای سرعت بخشیدن به شارژ باتری
چند علت سردرد که به فشار خون یا کمبود خواب مرتبط نیستند
برندگان جایزه نوبل پزشکی ۲۰۲۵ اعلام شدند
تلاش ناسا برای استقرار زرادخانه هسته‌ای در ماه
رونمایی از اولین بازی طراحی‌شده توسط هوش مصنوعی
مهلت ثبت‌نام در آزمون سنجش استاندارد مهارت‌های زبان فارسی تمدید شد
ورود کمیسیون آموزش به موضوع فوت دانش‌آموز زنجانی
۵ علامت پنهان که ممکن است نشان دهنده بیماری‌های جدی باشند
تحول دیجیتال در معاملات خودرو و ملک مبتنی بر وب‌سرویس‌های ترکیبی
صنایع خلاق؛ پلی میان فرهنگ و اقتصاد در مسیر توسعه نوین ایران
آخرین اخبار
آخرین وضعیت درمان دانشجویان مصدوم انفجار آزمایشگاه دانشگاه تهران
ورود کمیسیون آموزش به موضوع فوت دانش‌آموز زنجانی
صنایع خلاق؛ پلی میان فرهنگ و اقتصاد در مسیر توسعه نوین ایران
تحول دیجیتال در معاملات خودرو و ملک مبتنی بر وب‌سرویس‌های ترکیبی
۵ علامت پنهان که ممکن است نشان دهنده بیماری‌های جدی باشند
شناسایی رسوبات یخ در دهانه‌های ماه
تلاش ناسا برای استقرار زرادخانه هسته‌ای در ماه
یک کشف انقلابی برای سرعت بخشیدن به شارژ باتری
چند علت سردرد که به فشار خون یا کمبود خواب مرتبط نیستند
رونمایی از اولین بازی طراحی‌شده توسط هوش مصنوعی
تقویت همکاری منطقه‌ای از طریق ادغام هوش مصنوعی و اطلاعات مکانی
خدمات مالی صندوق نوآوری به دانش‌بنیان‌ها به بیش از ۱۱۴ همت رسید
رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شد
مهلت ثبت‌نام در آزمون سنجش استاندارد مهارت‌های زبان فارسی تمدید شد
تمرکز بر توسعه عدالت آموزشی و تقویت هویت ملی نسل آینده
برندگان جایزه نوبل پزشکی ۲۰۲۵ اعلام شدند
مهاجرت از کابل مسی به فیبر نوری ضروری است
تحول در اینترنت ایران با بزرگترین پروژه ICT؛ اتصال به فیبر نوری رایگان می‌شود؟
آیین‌نامه استخدام اعضای غیر هیات علمی دانشگاه‌ها تصویب شد
فعالیت کمیته علت‌یابی حادثه آزمایشگاه دانشگاه تهران آغاز شد
افسردگی از شایع‌ترین اختلالات خلقی/ خوددرمانی خطرناک است
تسهیلات بیش از ۸ میلیارد تومانی اکوسیستم فناوری و نوآوری برای شرکت‌های دانش‌بنیان
فرصت دیدار با ابرماه پرفروغ/ اوج بارش شهابی اژدهایی زیر نور مهتاب
۱۳ آبان امسال محتوایی‌تر برگزار می‌شود
آغاز ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان آزمون ارشد از امروز/ ممنوعیت شرکت مجدد در آزمون ۱۴۰۵
جزئیات دستورالعمل جدید فروش اینترنتی دارو