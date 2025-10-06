باشگاه خبرنگاران جوان - سید روحالله محمدی گفت: کاوش باستانشناسی در تپه تاریخی بی باغلی شهرستان بیلهسوار از ۲۶ شهریور ماه آغاز شده و تا آخر مهرماه ادامه دارد.
او افزود: این تپه تاریخی یکی از آثار شاخص دوره نوسنگی در شمال استان اردبیل است و با توجه به اهمیت آن در سال گذشته گمانهزنی باستانشناسی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم در این محوطه انجام شد.
رئیس گروه باستانشناسی اداره کل میراثفرهنگی استان اردبیل با اشاره به اینکه تپه تاریخی بی باغلی در سال ۱۳۸۶ با شماره ۱۹۳۷۴ در فهرست میراث ملی به ثبت رسیده، گفت: کاوش این تپه تاریخی نیز در حال حاضر به منظور مطالعه و شناخت روند روستانشینی و فرآیند نوسنگی شدن منطقه انجام میشود.
محمدی ادامه داد: انتظار میرود در پی کاوش تپه تاریخی بی باغلی نتایج قابل توجهی در مورد حیوانات اهلی شده منطقه مغان در دوره نوسنگی، روابط فرهنگی منطقه مغان با مناطق همجوار و قفقاز جنوبی، فناوری تولید سفال و معماری در دوره نوسنگی به دست بیاید.
او تصریح کرد: تپه بی باغلی در مسیر ارتباطی تاریخی اردبیل – مغان – دربند قرار گرفته است و کاوش این تپه اولین محوطه نوسنگی استان است که لایهنگاری باستانشناسی در آن انجام میگیرد.
منبع: میراث فرهنگی