فرماندار گتوند گفت: یکی از نیکوکاران شهرستان گتوند، پنج هزار مترمربع زمین برای ساخت مجتمع گردشگری در منطقه گردشگری پل پرزین اهدا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محسن آقایی گفت: علی قباد نجفی از ساکنان روستای پل پرزین از توابع بخش مرکزی شهرستان گتوند، پنج هزار مترمربع زمین را برای توسعه گردشگری به دهیاری پل پرزین واگذار کرد.

وی افزود: با حضور این نیکوکار گتوندی در دفترخانه اسناد رسمی، نقل و انتقال سند مجتمع گردشگری از مالک به دهیاری پل پرزین انجام شد.

فرماندار گتوند اظهارکرد: عملیات اجرایی ساخت مجتمع گردشگری پل پرزین به زودی توسط دهیاری این روستا آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: این اقدام در راستای توسعه گردشگری و جذب گردشگر انجام شده است.

منطقه گردشگری پل پرزین در بخش مرکزی شهرستان گتوند با داشتن طبیعت چشم نواز و منحصر به فرد مکان مناسبی برای تفریح در فصل داغ تابستان است.

منبع خبرگزاری ایرنا 

برچسب ها: فرماندار گتوند ، ساخت مجتمع گردشگری
