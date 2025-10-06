باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاعرسانی سیما؛ «آنی و مانی» عنوان مجموعهای از گروه برنامه سازی مرکز پویانمایی صبا است که در راستای تکریم خانواده و جایگاه خانواده در آموزش و تربیت فرزندان به تولید رسیده است. این مجموعه به همت گروه خردسال پویانمایی صبا میکوشد تا با روایتهای هدفمند، کاربردی و به درو از هر گونه انتقاد رفتاری، به نوبه خود سهم موثری در ارائه آموزههای اخلاقی، اجتماعی و رفتاری داشته باشد.
محتوای مجموعه «آنی و مانی» بر پایه مقوله ارزشمند خانواده و تعامل افراد خانواده با یکدیگر و جامعهای که در آن زندگی میکنند شکل گرفته است در همین راستا ظرفیت ویژهای برای داستان گویی در این پویانمایی، برای تیم تولید کننده ایجاد شده است تا بتوانند از یک زندگی روزمره برای کودکان، داستانهای جذاب را استخراج کرده و به تصویر بکشد. داستانهایی که در بطن یک خانواده مشهود است.
گفتنی است که تا به حال ۶۵ قسمت از این مجموعه با محتوای آموزشی تهیه و تولید شده است.