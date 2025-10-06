باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه «پولتیکو» گزارش داد که با وجود تاکیدهای ولودیمیر زلنسکی به مطبوعات غربی مبنی بر آمادگی برای ترک سمت خود، او قصد دارد برای انتخاب مجدد نامزد شود و در حال حاضر یک کارزار برای آزار و ارعاب مخالفان خود به راه انداخته است.
روزنامه «پولتیکو» به نقل از مقامات اوکراینی گزارش داد که زلنسکی بارها و «به شکل دراماتیک» به رسانههای غربی گفته است که آماده استعفاست تا خود را از اتهام چسبیدن به قدرت تبرئه کند، اما «اوکراینیها آماده نیستند که حرفهای او را جدی بگیرند.»
دو نماینده پارلمان اوکراین به «پولتیکو» گفتند که «زلنسکی نسبت به شانس انتخاب مجدد خود خوشبین به نظر میرسد و به مخالفان و منتقدان حمله کرده و اعضای پارلمان، فعالان جامعه مدنی و روزنامهنگاران را متهم کرده است که در ایجاد تصویری مثبت از اوکراین در چشم شرکای غربی شکست خوردهاند.»
یک وزیر سابق اوکراینی که هویتش فاش نشده، اشاره کرد که دفتر زلنسکی از تاکتیکی استفاده میکند که شامل طرح شکایتهای جنایی علیه کسانی است که بر ضد او صحبت میکنند. او افزود: «آنها در حال باجگیری از همه مخالفان احتمالی یا مفروض خود هستند.»
این روزنامه تاکید کرد که سازمانهای جامعه مدنی اوکراین نیز مورد حمله قرار گرفتهاند. فعالان برجسته جامعه مدنی میگویند که احساس فشار میکنند و اشاره دارند که سرویس امنیتی اوکراین در کارزاری برای ارعاب نهادهای مبارزه با فساد و مانعتراشی در تحقیقات مرتبط با افراد نزدیک به زلنسکی استفاده میشود.
زلنسکی پیشتر در مصاحبه با خبرگزاری «آکسیوس»، قول داده بود که اگر درگیری میان اوکراین و روسیه پایان یابد، برای انتخابات نامزد نخواهد شد. دوره ریاست جمهوری زلنسکی در ۲۰ مه ۲۰۲۴ به پایان رسید و انتخابات برنامهریزی شده برای سال ۲۰۲۴ به دلیل حکومت نظامی و بسیج عمومی که وی اعمال کرده، لغو شد.
منبع: آر تی