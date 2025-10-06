پلیس اطلاعات، پایتخت از دستگیری یکی از اراذل و اوباش شمال تهران به اتهام نگهداری و حمل سلاح گرم و همچنین تهدید شهروندان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ماموران پایگاه یکم پلیس اطلاعات خبری را در خصوص فعالیت‌های مجرمانه یکی از اراذل و اوباش شمال تهران و تهدید شهروندان با سلاح گرم دریافت کرده و دستگیری متهم را که پس از اقدام مجرمانه متواری شده بود، آغاز کردند؛ بنابراین گزارش تحقیقات پیرامون شناسایی مخفیگاه وی آغاز شد و مشخص شد که وی از یکی از شهرستان‌های جنوبی کشور، سلاح گرم خریداری کرده و ضمن تهدید شهروندان محله سکونتش اقدامات مجرمانه دارد.

در تحقیقات تکمیلی مخفیگاه متهم در محله فرشته تهران شناسایی شد و با هماهنگی از سوی مرجع قضایی تیمی از ماموران برای دستگیری متهم وارد عمل شدند.

گفتنی است، متهم طی یک عملیات ضربتی در مخفیگاهش دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه نیز چهار قبضه سلاح گرم و سه خشاب فشنگ کشف شد که پرونده ضمیمه شده و برای بررسی‌های بیشتر به دادسرا ارجاع شد.