پلیس اطلاعات، پایتخت از دستگیری یکی از اراذل و اوباش شمال تهران به اتهام نگهداری و حمل سلاح گرم و همچنین تهدید شهروندان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ماموران پایگاه یکم پلیس اطلاعات خبری را در خصوص فعالیت‌های مجرمانه یکی از اراذل و اوباش شمال تهران و تهدید شهروندان با سلاح گرم دریافت کرده و دستگیری متهم را که پس از اقدام مجرمانه متواری شده بود، آغاز کردند؛ بنابراین گزارش تحقیقات پیرامون شناسایی مخفیگاه وی آغاز شد و مشخص شد که وی از یکی از شهرستان‌های جنوبی کشور، سلاح گرم خریداری کرده و ضمن تهدید شهروندان محله سکونتش اقدامات مجرمانه دارد.

در تحقیقات تکمیلی مخفیگاه متهم در محله فرشته تهران شناسایی شد و با هماهنگی از سوی مرجع قضایی تیمی از ماموران برای دستگیری متهم وارد عمل شدند.

گفتنی است، متهم طی یک عملیات ضربتی در مخفیگاهش دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه نیز چهار قبضه سلاح گرم و سه خشاب فشنگ کشف  شد که پرونده ضمیمه شده و برای بررسی‌های بیشتر به دادسرا ارجاع شد.

برچسب ها: پلیس اطلاعات ، هنجارشکن ، اخبار حوادث و انتظامی ، سلاح گرم
خبرهای مرتبط
برخورد با واحد‌های صنفی متخلف و رستوران‌های فاقد مجوز
۷ جوان شرور با شکایت بهزیستی مواجه هستند
پیشگیری از تصادف خونبار اتوبوس در اردبیل/ راننده متخلف در بازداشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کشت خشخاش طبق قانون مطلقاً ممنوع است
زمان و اولویت ثبت‌نام حج اعلام شد
هیات منصفه دادگاه مطبوعات بار دیگر «مصطفی کواکبیان» را مجرم شناخت
آفت سوسک پوست‌خوار مشکل اصلی درختان چیتگر/ ۲۰ هزار درخت جایگزین شد
کشف و معدوم‌سازی ۳ میلیون کیلوگرم مواد مخدر طی ۵ سال
ما فرزندان قرآنیم ادامه‌دهندگان راه شهدا/ نخبگان قرآنی فراجا سفیران قرآنی شهدا
دستور تهیه قابی سه نفره در یک خانواده در رویداد مهیج سه نسلی‌ها
کاهش ۴۱ درصدی سرقت از سال ۱۴۰۱ تاکنون
راهکار مدیریت روزمرگی‌های تکراری + فیلم
بررسی وظایف متعدد پلیس پیشگیری + فیلم
آخرین اخبار
آیین‌نامه‌های محیط زیستی برنامه هفتم نهایی شده است
موحدی: کاهش تعرفه گمرکی برای واردات کالا‌ها ضرورت دارد
استاندار تهران: بخش خصوصی رقیب نیست، شریک دولت است
انسداد موقت مسیر غرب به شرق بزرگراه ارتش
کشت خشخاش طبق قانون مطلقاً ممنوع است
اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی در دستور کار معاونت حقوقی قوه قضاییه
آفت سوسک پوست‌خوار مشکل اصلی درختان چیتگر/ ۲۰ هزار درخت جایگزین شد
راهکار مدیریت روزمرگی‌های تکراری + فیلم
ما فرزندان قرآنیم ادامه‌دهندگان راه شهدا/ نخبگان قرآنی فراجا سفیران قرآنی شهدا
کشف و معدوم‌سازی ۳ میلیون کیلوگرم مواد مخدر طی ۵ سال
اعلام برنامه‌های کمیته امداد در «هفته فرهنگی تهران»
دستور تهیه قابی سه نفره در یک خانواده در رویداد مهیج سه نسلی‌ها
هیات منصفه دادگاه مطبوعات بار دیگر «مصطفی کواکبیان» را مجرم شناخت
زمان و اولویت ثبت‌نام حج اعلام شد
بررسی وظایف متعدد پلیس پیشگیری + فیلم
کاهش ۴۱ درصدی سرقت از سال ۱۴۰۱ تاکنون
اغلب اسکان‌های کارگری پایتخت ناایمن هستند/ برای رفع مشکلات ورزشگاه تختی اقدام شود
کولیوند: دامپزشکان همواره یاریگری صادق برای جمعیت هلال‌احمر هستند
دستور رئیس قوه قضاییه برای کنترل بازار و مقابله قاطعانه با گرانفروشی و احتکار کالا
بیش از ۸۳ درصد از دوربین‌های پایتخت فعال هستند/ چرا برخی از دوربین‌ها از مدار خارج می‌شوند؟
کاشت حدود ۲۰ هزار اصله درخت در چیتگر طی یک سال اخیر
دستگیری یک هنجارشکن به جرم نگهداری سلاح گرم
مدت فعالیت مؤسسات حقوقی به دو سال کاهش یافت
کالای قاچاق به مقصد نرسید/ جریمه هزار و ۶۹۶ میلیارد ریالی قاچاقچی کالا در عسلویه
۷ جوان شرور با شکایت بهزیستی مواجه هستند
۴ همراه‌سرای جدید تهران در مجاورت کدام بیمارستان‌ها قرار دارند؟
هر دو مسیر تونل امیر کبیر امشب مسدود است
مؤسسات حقوقی غیرمجاز را به تدریج غیرفعال می‌کنیم
مجتمع خانواده شماره سه تهران، تاسیس می‌شود
برخورد با واحد‌های صنفی متخلف و رستوران‌های فاقد مجوز