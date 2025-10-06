رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات گیلان از اجرای پویش نذر ۸هزارکاشی به نیت ۸ هزارشهید گیلانی خبر داد.‌

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی _ مجید دوهندو، رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات گیلان به اجرای طرح نذر ۸۰۰۰ کاشی به نیت ۸۰۰۰ شهید گیلانی خبر داد، گفت:به عشق سیدالشهدا علیه‌السلام، به یاد شهیدان اقتدار ایران در سرزمین آسمانی کربلا، میان خشت‌های خاکی و آجر‌های خون‌خورده، جایی هست برای هر دل عاشقی که می‌خواهد نام خود را بر دیوار عشق بنویسد.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات گیلان با بیان اینکه به نیّت ۸۰۰۰ شهید گلگون‌کفن استان گیلان، فرصتی فراهم شده تا با نذر هر کاشی، نام شهیدی بر در و دیوار حرم اهل‌بیت علیهم‌السلام بدرخشد، افزود: نذر هر کاشی، نذر یک دل‌تنگی است، یک سلام به ارباب، یک گام در مسیر بازسازی عتبات عالیات شمرده می‌شود. 

وی تصریح کرد: همه گیلانیان ولایتمدار می‌توانند در این حرکت عظیم معنوی شریک باشند.

دوهندو خاطر نشان ساخت: نذر کاشی به‌نام شهید، هر کاشی، با قیمت پایه ۲۰۰ هزار تومان برآورد شده است.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات گیلان به  نحوه مشارکت در نذر کاشی اشاره و اذعان داشت: علاقمندان می‌توانند نذوراتشان را به شماره حساب ۷۲۷۲۰۱۳ بانک سپه شماره حساب ستاد بازسازی عتبات عالیات استان گیلان واریز کنند. 

وی در پایان اظهار داشت: ثبت نذر آنلاین و اطلاعات بیشتر در سامانه www.atabat.org امکان پذیر است.

اجرای پویش نذر کاشی به نیت ۸ هزارشهید گیلانی
