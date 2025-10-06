باشگاه خبرنگاران جوان - مکس بلومنتال (https://youtu.be/DEONEroc4iY) (Max Blumenthal)، روزنامه‌نگار و تحلیلگر آمریکایی در گفتگویی پا کستی درباره پیامدهای جنگ اخیر میان ایران و اسرائیل و بازتاب‌های ژئوپلیتیکی آن بر نظم جهانی سخن گفته است. این گفت‌وگو تلاش دارد تا درک دقیق‌تری از برداشت بلومنتال نسبت به موقعیت ایران، واکنش ایالات متحده و تأثیر آن بر رقابت واشنگتن و پکن به دست آورد. گفت‌وگو از خلال مشاهدات میدانی او در ایران، تحلیل او از عملکرد محور مقاومت، و نگاهش به راهبردهای نظامی و امپراتوری آمریکا شکل گرفته است.

بلومنتال در آغاز با اشاره به سفرش به ایران تصریح می‌کند که ایرانیان از طیف‌های مختلف سیاسی، جنگ اخیر را نوعی «پیروزی فرسایشی» برای ایران می‌دانند و از پایان زودهنگام آن ابراز نارضایتی کرده‌اند.

به گفته او، اسرائیل خسارت‌های اقتصادی و زیرساختی گسترده‌تری متحمل شده که سانسور داخلی مانع از افشای کامل آن شده است. او تأکید می‌کند که این جنگ بیش از آنکه به ضرر ایران باشد، توازن راهبردی آمریکا و اسرائیل را برهم زد و ضعف ساختاری «امپراتوری آمریکا» را در درگیری‌های منطقه‌ای آشکار ساخت.

او می‌گوید جنگ با ایران نه‌تنها به لحاظ نظامی، بلکه به لحاظ راهبردی و تمدنی برای واشنگتن زیان‌بار بود و نشان داد که ایالات متحده دیگر توان اداره همزمان چند جبهه (خاورمیانه، اوکراین و شرق آسیا) را ندارد.

در ادامه، بلومنتال به اختلافات درون دولت ترامپ درباره جنگ با ایران اشاره کرده و می‌گوید جناحی که مخالف حمله به ایران بود، نه از موضع اخلاقی، بلکه از منظر «حفظ ظرفیت نظامی برای مقابله با چین» با این جنگ مخالفت کرد.

او با انتقاد از سیاست خارجی واشنگتن، یادآور می‌شود که ایالات متحده با مصرف بخش قابل توجهی از سامانه‌های دفاعی پیشرفته خود در این نبرد، توان دفاع از متحدان آسیایی خود در برابر چین را کاهش داده است. از دید او، این امر به تضعیف طرح‌های جهانی آمریکا و به تأخیر افتادن راهبرد مهار چین انجامیده است.

بلومنتال سپس با اشاره به عملیات‌های موسوم به «وعده صادق» (True Promise) از سوی ایران، این حملات را نشانه‌ای از تحول در توانمندی نظامی تهران می‌داند. به تعبیر او، ایران در مراحل نخست این عملیات‌ها، اهداف محدودی را با موشک‌های قدیمی‌تر هدف قرار داد تا سطح درگیری را مدیریت کند، اما در مراحل بعدی با نفوذ به همه لایه‌های سامانه پدافندی اسرائیل و انهدام مراکز حساس مانند مؤسسه وایزمن، برتری تکنولوژیک اسرائیل را به چالش کشید. او این روند را نشانه «تغییر موازنه بازدارندگی» در خاورمیانه می‌خواند.

در جمع‌بندی، بلومنتال هشدار می‌دهد که احتمال درگیری مجدد میان ایران و اسرائیل بالا است و این‌بار ابعاد آن به‌مراتب خشونت‌آمیزتر خواهد بود. وی به اقدامات ایران برای شناسایی و پاکسازی شبکه‌های موساد در داخل کشور و اخراج مهاجران افغان اشاره می‌کند و آن را بخشی از جنگ اطلاعاتی می‌داند.

او نتیجه می‌گیرد که بسته شدن احتمالی تنگه هرمز می‌تواند اقتصاد جهانی را فلج کند و مسئولیت این بحران بر دوش اسرائیل و در نهایت دولت ترامپ خواهد بود. از نظر بلومنتال، این روند می‌تواند نه‌تنها جایگاه آمریکا را در خاورمیانه، بلکه اعتبار ژئوپلیتیکی آن در برابر چین و سایر قدرت‌های نوظهور را نیز تضعیف کند.

