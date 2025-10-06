باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی پورعباسی مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس قزوین گفت: یکی از اولویت‌های مهم برنامه‌های دولت چهاردهم، اجرای طرح نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی است و سهم قزوین در این میان ۱۴۶ طرح با یک هزار و ۱۷ کلاس درس، ۹۱ مدرسه نیمه کاره با ۵۴۹ کلاس و ۲۶ مدرسه تخریبی است.

وی ادامه داد: از این تعداد، ۵۲ مدرسه با ۱۱۰ کلاس درس در تمامی روستا‌های مناطق ۱۴ گانه استان قزوین با ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی در دست ساخت و احداث قرار دارد.

پورعباسی بیان کرد: اولویت ساخت مدارس در روستا‌ها با مناطق کم برخودار و صعب العبور است و در همین خصوص نیز ۲ مدرسه در روستای قره داش پرچیک آوج و همچنین روستای قمیک کوچک شهرستان بویین زهرا کلنگ زنی شد.

این مسئول ضمن تجلیل از اقدامات خیرخواهانه خیران مدرسه ساز استان قزوین افزود: مدرسه سه کلاسه روستای قره داش پرچیک آوج با مشارکت خیر نیک اندیش دکتر عطاران رضایی کلنگ زنی شد که این مدرسه در راستای نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی و پرورشی با ۱۸۰ مترمربع زیربنا ساخته خواهد شد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس قزوین بیان کرد: مدرسه سه کلاسه روستای قمیک کوچک شهرستان بویین زهرا نیز با مشارکت همین خیر کلنگ زنی شد که این مدرسه با زیربنای ۱۸۴مترمربع احداث می‌شود تا دانش آموزان مستعد این روستا در فضایی پرنشاط تحصیل کنند.

