فیلم سینمایی «استاد کار» با گویندگی ۲۴ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاعرسانی سیما؛ فیلم سینمایی «استاد کار» در گونه اکشن و مهیج محصول آمریکا و انگلستان در سال ۲۰۲۵ قرار است از شبکه سه سیما پخش شود.
مدیر دوبله این سینمایی بهمن هاشمی و صدابردار آن بهزاد توکلی است. رضا آفتابی، دانیال الیاسی، علیرضا باشکندی، کریم بیانی، مریم جلینی، شراره حضرتی، امیر حکیمی، مونا خجسته، حسین خدادادبیگی، شیرین روستایی، آرزو روشناس، بهرام زاهدی، شایان شامبیاتی، ابوالفضل شاه بهرامی، خشایار شمشیرگران، مهسا عرفانی، کوروش فهیمی، پویا فهیمی، علی منانی، اردشیر منظم، غلامرضا مهرزادیان، عباس نباتی، نیما نکویی فرد و بهمن هاشمی صداپیشههای این اثر بودهاند.
این فیلم درباره لوون، کهنه سرباز انگلیسی است که مدتی است در یک شرکت ساختمانسازی در شیکاگو کار میکند. بعد از ربوده شدن دختر صاحبکارش توسط یک باند روسی شروع به جمعآوری اطلاعات کرده و سپس یکی یکی آنها را یافته و به قتل میرساند. در نهایت او باند را متلاشی کرده و دختر ربوده شده را به خانوادهاش میرساند.
فیلم سینمایی «استاد کار» درباره مردی است که هرچند در حال حاضر زندگی و کار روزمره و معمولیای دارد، اما نمیتواند از نظر اخلاقی در برابر رویدادهای ستمگرانهای که در اطرافش جریان دارد، ساکت بماند و بدون انجام هیچ واکنش معقولی به کار و زندگی روزمره اش ادامه دهد. این است که وقتی چنین ستم عمیقی را برای دیگرانی در اطراف خود تجربه میکند، با تکیه بر مهارتهای عملیای که از کار سابق خود کسب کرده وارد عمل میشود و در برابر عوامل ظلم و ستم روی داده، تمام و کمال و جانانه میایستد. فیلم پرتحرک و جذاب استادکار، در نقش اصلی خود از بازی هنرپیشه رزمی کار کهنه کار و بسیار مشهور جهانی، جیسون استتام بهره برده است.
واحد جستجوی اداره کل تامین و رسانه بینالملل، مسئولیت رصد این اثر را بر عهده داشته و پس از طی مراحل تایید و تخصیص، نسخه اصلی را تهیه و تأمین کرده و اکنون پس از طی شدن روندهای ترجمه، ویراستاری و سپس دوبله، قرار است پس از آماده سازی از شبکهی سه، برای مخاطبان پخش شود.