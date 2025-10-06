باشگاه خبرنگاران جوان - صبح امروز - دوشنبه، ۱۴ مهرماه ۱۴۰۴- با حضور شهردار، معاون خدمات شهری منطقه ۲۲ و اصحاب رسانه از روند انجام عملیات احیای چیتگر و بررسی اقدامات برای رفع معضلات و مشکلات پارک جنگلی چیتگر بازدید به عمل آمد.

محمدجواد خسروی، شهردار منطقه ۲۲ در حاشیه این بازدید اظهارکرد: یکی از مشکلات ما در منطقه احیای پارک جنگلی چیتگر به عنوان یکی از تنفسگاه‌های مهم غرب تهران بوده است.

وی افزود: یکی از مشکلات و معضلات ما نرسیدن آب کافی به درختان در دهه گذشته بوده که باعث ضعیف شدن درخت‌ها شده و این ضعیف شدن سبب شد که درختان دچار آفت سوسک چوبخوار شوند. در دوره کرونا به علت بسته بودن پارک و تشدید تنش آبی این مساله شدت گرفت. البته در ابتدا زیر ۱۰۰ درخت آلوده به آفت بوده و اگر در زمان مناسب در دهه گذشته این درختان از پارک جابجا شده بودند، الان شاهد بیش از چند هزار درخت آلوده در پارک نبودیم.

خسروی با بیان اینکه طبق برآورد‌ها پارک جنگلی چیتگر حدود ۴۰۰ هزار درخت دارد، ادامه داد: در کنار آفت، یک سری درخت هم خشک شدند و جابجایی آنها نیز در برنامه قرار دارد. ما در شهرداری هیچ درختی را در پارک قطع نکردیم و اجازه قطع هیچ درختی را نداریم. بر همین اساس و با انعقاد قرارداد با منابع طبیعی درختان آلوده جابجا شدند که در این اقدام بالغ بر ۱۰ هزار درخت آلوده جابجا و از پارک خارج شدند.

شهردار منطقه ۲۲ بیان کرد: علیرغم فشار افکار عمومی و فضای مجازی که به اشتباه بحث قطع درخت در پارک را مطرح می‌کنند، ما حاضر شدیم حواشی این مساله را به جان بخریم تا با خروج درختان آلوده این مساله را تعیین تکلیف کنیم و احیای پارک را شاهد باشیم. چرا که اگر این کار را انجام نمی‌دادیم، کمتر از دو سال آینده به چند صد هزار درخت آلوده می‌رسیدیم و باعث می‌شد چیزی از پارک باقی نماند.

وی گفت: شهرداری منطقه بخش اعظمی از درختان آلوده را توسط منابع طبیعی جابجا کرده است. به طوری که بالغ بر ۸۰ درصد درختان آلوده جابجا شده و بخشی از درختان خشک باقی مانده که جابجایی آن در اولویت دوم قرار دارد.

خسروی عنوان کرد: مرحله دوم کار این است که تنش آبی پارک را حل کنیم، بالغ بر ۳۰ کیلومتر لوله کشی داخل پارک انجام شده است. ما در پارک نیاز به ۲۵۰ هزار لیتر بر ثانیه آب داریم و برای تامین بخشی از آن ۸ حلقه چاه را احیا کردیم. همچنین از تصفیه‌خانه شهرک شهید باقری استفاده می‌کنیم. در کنار آن به صورت تانکر در برخی از پارسل‌ها آبیاری را انجام می‌دهیم. در واقع برای آبیاری حداقل‌های ممکن را حل و ایجاد کردیم.

شهردار منطقه ۲۲ اضافه کرد: در یک سال اخیر حدود ۲۰ هزار اصله درخت در پارک کاشتیم. امسال از ظرفیت‌های دانشگاه برای کاشت گونه‌های مناسب و مقاوم مانند زیتون تلخ در پارک استفاده می‌کنیم تا درختان کاشته شده شرایط مناسب برای رشد داشته باشند. در حال حاضر بحران خشک شدن درختان و روند انتشار آفت کنترل شده است.

