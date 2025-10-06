برداشت بیش از ۱۲۰۰ تُن خربزه خارج از فصل در شهرستان زهک

باشگاه خبرنگاران جوان _ محمد لکزایی اظهار داشت: امسال بیش از ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی زهک به کشت خربزه خارج از فصل (پشمک) اختصاص یافته که بخش عمده آن با استفاده از سیستم نوین «نوار تیپ» آبیاری شده است.

وی افزود: استفاده از فناوری‌های نوین در آبیاری، ضمن کاهش قابل توجه مصرف آب، پایداری سیستم آبیاری و کیفیت محصول را افزایش داده و موجب بهره‌وری بیشتر در شرایط خشکسالی شده است.

مدیر جهاد کشاورزی زهک بیان کرد: این طرح علاوه بر افزایش تولید، زمینه اشتغال مستقیم ۲۶۰ نفر از کشاورزان و کارگران محلی را فراهم کرده است.

لکزایی با اشاره به جایگاه مهم زهک در تولید محصولات جالیزی سیستان و بلوچستان گفت: هم‌اکنون بخش قابل توجهی از خربزه خارج از فصل عرضه‌شده در بازار استان و مرکز آن از مزارع این شهرستان تأمین می‌شود که نشان‌دهنده ظرفیت بالای منطقه در توسعه کشت‌های اقتصادی و صادرات‌محور است.

منبع جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان