باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - اکبر سلیمانی فوق تخصص ریه و بیماری‌های تنفسی و معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اظهار کرد: به دنبال انجام مطالعات علمی با مشارکت پزشکی قانونی و استانداری، عوامل و علل بیماری آمبولی ریه در این استان بررسی شد.

وی با اشاره به اینکه تشخیص دیرهنگام و رخ داد آن در جوان‌ها و سنین پایین، باعث ناتوانی می‌شود گفت: آمبولی ریه یا سکته ریوی باعث از بین رفتن بخشی از بافت ریه می‌شود که میزان کشندگی و عوارض بالایی را در پی دارد.

سلیمانی میزان آمبولی ریه در چهارمحال و بختیاری را بالاتر از میانگین کشوری اعلام کرد و افزود: نتایج پژوهش‌های علمی نشان داده چهارمحال و بختیاری به علت ارتفاع بالا از سطح دریا، سردسیر بودن، کم تحرکی و بی حرکتی طولانی مدت که منجر به ایستایی خون در عروق می‌شود، از علل ابتلا به آمبولی ریه در این استان است.

وی گفت: همچنین غلظت خون، افت اکسیژن خون و سبک تغذیه‌ای نادرست مثل مصرف بالای گوشت و مسائل ارثی و فرهنگی در بروز آمبولی ریه اثرگذار هستند.

سلیمانی خاطرنشان کرد: چاقی و اضافه وزن، انجام برخی جراحی‌ها و مصرف قرص‌های ضدبارداری نیز از مهمترین عوامل خطری هستند که فرد را مستعد آمبولی ریه می‌کنند.

وی گفت: حوادث لخته ساز در اندام‌های مختلف بدن و برخی مسائل فرهنگی مثل چوب بازی که به علت تکرار ضربات کوچک به رگ‌های ساق پا موجب ایجاد لختگی خون می‌شود هم زمینه ساز بیماری آمبولی ریه است.

وی با بیان اینکه افزایش سن، بیماری‌های زمینه‌ای و بی تحرکی خطر ابتلا به بیماری را افزایش می‌دهد افزود: تنگی نفس، درد سینه و خلط خونی از شایعترین علایم آمبولی ریه است.

به گفته وی؛ جلوگیری از ایستایی خون در رگ‌ها و افزایش جریان خون در کاهش این بیماری نقش بسزایی دارد از این رو انجام پیاده روی به عنوان یکی از راهکار‌های موثر در پیشگیری از آمبولی و لخته توصیه می‌شود.