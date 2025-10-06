محسنی اژه‌ای گفت: مقامات قضایی ذی‌صلاح در کنترل بازار، بویژه بازار مرتبط با اقلام ضروری زندگی مردم، به مسئولان مربوطه در کشور یاری و مساعدت رسانند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز -دوشنبه ۱۴ مهرماه- طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن گرامیداشت هفته فراجا اظهار کرد: فراجا، نهادی خدوم برای کشور و مردم است؛ جغرافیای مأموریت‌های این نهاد تأمین‌کننده امنیت، از مرکز تا مرز و به طور کلی اقصی نقاط کشور را دربرمی‌گیرد؛ همچنین دربرگیری مأموریتی فراجا مختص به همه اقشار و طبقات جامعه در هر سن و رده‌ای است؛ طبیعتاً این حجم متکثر و متنوع از مأموریت‌ها و تکالیف، اقتضاء می‌کند که تجهیزات، امکانات، منابع انسانی و آموزش‌های فراجا به صورت مرتب و مستمر به‌روز شوند.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: نیرو‌های فراجا همواره در خدمت به مردم و تأمین و تحکیم امنیت شهروندان در سرتاسر ایران اسلامی، جانفشانی و رشادت کرده و شهدای زیادی را تقدیم کرده‌اند. همچنین شاهدیم که هر روز بر کیفیت خدمات‌رسانی‌های فراجا به مردم افزوده می‌شود.

 

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: فراجا نهادی است که مورد اعتماد و وثوق مردم است؛ برای افزایش و تَضاعف این سرمایه اجتماعی، طبیعی است که پلیس ما باید هر چه بیشتر قانون‌گرا، قانونمند و صبور باشد و همواره خود را در کنار مردم ببیند؛ که انشالله همینطور خواهد بود، قوه قضاییه نیز در راستای تحکیم آرامش و امنیت مردم، از پلیس مقتدر حمایت می‌کند.

 

رئیس عدلیه در ادامه با تاکید مؤکد بر ضرورت حُسن رفتار با مردم و ارباب‌رجوع بیان داشت: خدمت بی‌منت و خالصانه به مردم و نظام اسلامی در صدر وظایف و اولویت‌های ماست؛ تاکید مؤکد داریم که کار و امورات قضایی و حقوقی مردم، تحت هیچ شرایطی بر روی زمین نماند و با کُندی و تأخیر و فَترت مواجه نشود. باید تلاش مضاعف به خرج دهیم تا کار مردم را با سرعت و دقت بیشتری انجام دهیم و در این اثناء، نهایت خضوع و رفتار محترمانه را با مردم و مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضا داشته باشیم.

 

قاضی‌القضات با اشاره به موضوعِ ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی گفت: یکی از مسائل موجود در قوه قضاییه، حجم ورودی پرونده‌ها به محاکم و مراجع قضایی است؛ طبیعتاً هر چه مسائل و مشکلات اقتصادی در جامعه بیشتر می‌شود، سرریز این افزایش و تَزاید به دستگاه قضا است؛ افزایش حجم ورودی‌ها می‌تواند بر کیفیت کار قضات اثر بگذارد؛ فلذا کلیه‌ی بخش‌های ذی‌صلاح در دستگاه قضایی از جمله معاونت پیشگیری از وقوع جرم، دادستان‌ها، مرکز توسعه حل اختلاف و ... باید تدابیر و تمهیدات ویژه‌تری را جهت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در حل و فصل دعاوی و اختلافات به کار گیرند و در این راستا، تجهیز همه‌جانبه دادگاه‌های صلح، شورا‌های حل اختلاف، جریانات میانجیگری و داوری را وجهه همت خود قرار دهند.

 

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، اظهار داشت: اگر چه همانطور که اشاره کردم، افزایش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی، ناشی و مُنبعث از مسائل موجود در جامعه و اجتماع است و ارتباط مستقیمی با عملکرد دستگاه قضایی ندارد، اما ما مسئولان قضایی می‌توانیم تدابیر و تمهیدات هوشمندانه و بدیعی به خرج دهیم تا این حجم ورودی پرونده‌ها، بر کیفیت کار قضات ما اثر منفی نگذارند؛ به عنوان مثال، مقام قضایی در دادستانی در هنگامه تدوین و صدور کیفرخواست باید تمامی سعی و تلاش خود را به خرج دهد که کیفرخواست ارسالی به دادگاه در نهایت اتقان و استحکام و بدون کوچکترین خدشه و نقصی باشد؛ نباید اینگونه باشد که دادستان ما کیفرخواست را با علم به اینکه بخشی از آن ناقص است به مرجع بالاتر ارسال کند؛ البته قطعاً چنین نیست و عموم مقامات قضایی ما در دادستانی‌های سراسر کشور به این امر خطیر و مهم عنایت دارند و این مقوله را از باب مثال، متذکر شدم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اهمیت تحکیم امنیت روانی و فیزیکی مردم بیان داشت: بار دیگر تاکید مؤکد دارم که مقامات قضایی ذی‌صلاح در کنترل بازار، بویژه بازار مرتبط با اقلام ضروری زندگی مردم، به مسئولان مربوطه در کشور یاری و مساعدت رسانند و با احتکار، قاطعانه مقابله کنند؛ همچنین در مبارزه و مقابله با عناصری که امنیت روانی مردم را مخدوش می‌سازند و به ناهنجاری‌های اجتماعی دامن می‌زنند و این ناهنجاری‌ها را پدید می‌آورند، کوچکترین تردیدی به خود راه ندهند و در این عرصه، قاطعانه و وفق قانون عمل کنند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به شهادت روحانی انقلابی و خدوم، شهید ولی‌الله حیدری در محراب عبادت گفت: ضروری است مقامات قضایی مربوطه، هر چه سریع‌تر و در نهایت دقت، علل وقوع این حادثه تألم‌آور را ریشه‌یابی کرده و فرد قاتل را به سرعت و منطبق با قانون، محاکمه و مجازات کنند.

رئیس عدلیه در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز، با اشاره به دومین سالگرد عملیات طوفان‌الاقصی گفت: طی دو سال اخیر و پس از عملیات طوفان‌الاقصی، سردمداران رژیم متجاوز صهیونیستی و حامیان و هم‌پیمانان این رژیم خبیث و لَئیم، مرتباً از حذف و هَدم مقاومت اسلامی در غزه و منطقه غرب آسیا سخن می‌گفتند؛ اما امروز پس از دو سال، نه تنها مقاومت اسلامی، مَحذوف و مَهدوم نشده است، بلکه این درخت تناور، همچنان مستحکم و مقاوم ایستاده است و بر نفوذ و محبوبیت و اِشتهار جهانی آن نیز افزوده شده است و جوانان در اقصی نقاط جهان، فارغ از هر ملیت و مذهب و قومی، مقاومت اسلامی را می‌ستایند و دوستدار و هوادار آن هستند. از سویی دیگر، تنفر و انزجار جهانی از دو رژیم آمریکا و اسرائیل نیز به سبب جنایات بی‌شمار آنها در غزه، به حد بی‌سابقه‌ای رسیده است. در عرصه سیاسی نیز همگان شاهدند که مقاومت اسلامی حماس در فلسطین با عزت و بدون آنکه پذیرای زیاده‌خواهی‌های دشمن باشد، در پای میز مذاکره حاضر می‌شود.

تکمیل می‌شود...

برچسب ها: رئیس قوه قضاییه ، احتکار ، گرانفروشی
خبرهای مرتبط
رئیس قوه قضاییه:
وحدت و انسجام ملی همه نقشه‌های شوم دشمن را خنثی می‌کند
رئیس قوه قضاییه: موارد مطروحه در جلسات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا باید به حداقل ممکن برسند
هشدار رئیس قوه قضاییه به عناصر و عوامل مخدوش‌کننده امنیت روانی مردم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۳ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
چیزی که جولان میده از سوی شما فقط حرف است حرف ، نه عمل
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۸ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
فقط حرف
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۲ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
سالی ۱۲بار این دستورها رو اعلان میفرمایید ولی اجناس هر سال ۱۴بار گران میشود.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۷ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
یکم زوده
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۶ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
قیمتهای اوایل سال ۹۷ رو ببینید انگار صد سال گذشته!
دلار ۵۰۵۰ تومن
طلا گرمی ۱۶۰ هزار
سکه ۱ میلیون ۷۲۰ هزار
مسکن متری ۵میلیون و ۵۲۰هزار
پژو 206 ۳۴ میلیون
پراید ۲۲ میلیون
سراتو ۱۰۶ میلیون
برنج ۱۳ هزار
مرغ ۸۲۰۰
شير ۲۸۰۰
پیاز ۱۹۰۰
روغن مایع ۵۳۰۰
لوبیا چیتی ۱۱۹۰۰
گوشت ۳۹۵۰۰
در سال ۹۷ با حقوق خود میشد ده سکه خرید و الان با حقوق میشه یک ششم سکه رو خرید ، چه کردین با این ملتی که اصلا حقشان این نبوده و نیست ، در زیر سایه تأمینی که ملت برایتان بوجود آوردن هر ظلمی تونسته شد بر مردم صورت گرفت
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۵ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
این حرفا رو برای هزار و یکمین بار و طی چندین سال می شنویم ، هی تکرار میشن توسط مسئولان محترم
ولی عملا هیچ ، تازه تورم بیشتر و بیشتر میشه
حیا کنید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۰ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
دستوری که فقط بر زبان جاری می شود و خبری از عملی شدن آن نیست درد آور است
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مردم ایران
۱۳:۰۶ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
چرا حسن روحانی را بجرم صدها هزار ترک فعل منجر به ضرر و زیان به کشور و مردم محاکمه نمی کنی ؟ چرا ازش می ترسید ؟؟؟؟؟؟
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
یاعلی
۱۳:۰۱ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
دستور رئیس قوه قضاییه برای کنترل بازار و مقابله قاطعانه با گرانفروشی و احتکار کالا
خبرنگار عزیز شما بهش بگید به خودش فشار نیاره ، دفعه اوله تو این مملکت همه چی گرون میشه و احتکار میکنن
۰
۰
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۲:۵۱ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
باشگاه خبرنگاران جوان - بانک مرکزی با تاکید برعدم تسویه بدهی یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون یورویی بابک زنجانی محکوم قضایی و همچنین رمزارز‌های ادعایی این ابربدهکار که فاقد ارزش معاملاتی است تاکید کرد: محکوم علیه تاکنون هیچ اقدامی بجز تسویه معادل ۱۵ میلیون دلار انجام نداده و طبق دستور مقام قضایی در خرداد ۱۴۰۴ می‌بایست تمام بدهی خود را ظرف مدت یک ماه بصورت یورو پرداخت می‌کرد. این بانک تاکید دارد: به‌رغم چندین بار اعلام علنی و نامه‌های رسمی مراجع ذیصلاح به نامبرده، محکوم علیه بابک زنجانی نه تنها هیچ اقدامی جهت تسویه بدهی خود به بیت المال نکرده است بلکه با اظهارات و ادعا‌های مجرمانه جدید، اقدامات خود در جهت افترا‌ها و تشویش اذهان عمومی و فرار از پرداخت بدهی سنگین خود را ادامه می‌دهد.
۰
۱
پاسخ دادن
Australia
ناشناس
۱۳:۰۵ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
برای اینکه اینجا ابر بدهکار زیاد داریم باید همشونو یکجا جمع کرد. خدمتشون رسید.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۸ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
لطفا اول با آقای باهنر و اون کسانی که به بانوان ما به خاطر داشتن حجاب حمله می‌کنند برخورد کنید. سکوت شما اصلا قابل توجیه نیست.
۳
۳
پاسخ دادن
Australia
ناشناس
۱۳:۰۷ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
حتما ایشون هم چون ابر بدهکاره از اینور بوم افتاده.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۷ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
آقای قوه قضائیه شما جلوی افزایش قیمت
کالا ها که دولت گران می کنه و کارخانه دار رو بگیر
مملکت دورست میشه
کارخانه دار کیفیت جنس رو چنان پایین اوره و گران
کرده که فکر کنم اصلا مرجع برای نظارت وجود نداره
۱
۴
پاسخ دادن
Australia
ناشناس
۱۳:۰۸ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
مربوط به اتاق بازرگانی است.
کشت خشخاش طبق قانون مطلقاً ممنوع است
زمان و اولویت ثبت‌نام حج اعلام شد
هیات منصفه دادگاه مطبوعات بار دیگر «مصطفی کواکبیان» را مجرم شناخت
آفت سوسک پوست‌خوار مشکل اصلی درختان چیتگر/ ۲۰ هزار درخت جایگزین شد
کشف و معدوم‌سازی ۳ میلیون کیلوگرم مواد مخدر طی ۵ سال
ما فرزندان قرآنیم ادامه‌دهندگان راه شهدا/ نخبگان قرآنی فراجا سفیران قرآنی شهدا
دستور تهیه قابی سه نفره در یک خانواده در رویداد مهیج سه نسلی‌ها
کاهش ۴۱ درصدی سرقت از سال ۱۴۰۱ تاکنون
راهکار مدیریت روزمرگی‌های تکراری + فیلم
بررسی وظایف متعدد پلیس پیشگیری + فیلم
آخرین اخبار
آیین‌نامه‌های محیط زیستی برنامه هفتم نهایی شده است
موحدی: کاهش تعرفه گمرکی برای واردات کالا‌ها ضرورت دارد
استاندار تهران: بخش خصوصی رقیب نیست، شریک دولت است
انسداد موقت مسیر غرب به شرق بزرگراه ارتش
کشت خشخاش طبق قانون مطلقاً ممنوع است
اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی در دستور کار معاونت حقوقی قوه قضاییه
آفت سوسک پوست‌خوار مشکل اصلی درختان چیتگر/ ۲۰ هزار درخت جایگزین شد
راهکار مدیریت روزمرگی‌های تکراری + فیلم
ما فرزندان قرآنیم ادامه‌دهندگان راه شهدا/ نخبگان قرآنی فراجا سفیران قرآنی شهدا
کشف و معدوم‌سازی ۳ میلیون کیلوگرم مواد مخدر طی ۵ سال
اعلام برنامه‌های کمیته امداد در «هفته فرهنگی تهران»
دستور تهیه قابی سه نفره در یک خانواده در رویداد مهیج سه نسلی‌ها
هیات منصفه دادگاه مطبوعات بار دیگر «مصطفی کواکبیان» را مجرم شناخت
زمان و اولویت ثبت‌نام حج اعلام شد
بررسی وظایف متعدد پلیس پیشگیری + فیلم
کاهش ۴۱ درصدی سرقت از سال ۱۴۰۱ تاکنون
اغلب اسکان‌های کارگری پایتخت ناایمن هستند/ برای رفع مشکلات ورزشگاه تختی اقدام شود
کولیوند: دامپزشکان همواره یاریگری صادق برای جمعیت هلال‌احمر هستند
دستور رئیس قوه قضاییه برای کنترل بازار و مقابله قاطعانه با گرانفروشی و احتکار کالا
بیش از ۸۳ درصد از دوربین‌های پایتخت فعال هستند/ چرا برخی از دوربین‌ها از مدار خارج می‌شوند؟
کاشت حدود ۲۰ هزار اصله درخت در چیتگر طی یک سال اخیر
دستگیری یک هنجارشکن به جرم نگهداری سلاح گرم
مدت فعالیت مؤسسات حقوقی به دو سال کاهش یافت
کالای قاچاق به مقصد نرسید/ جریمه هزار و ۶۹۶ میلیارد ریالی قاچاقچی کالا در عسلویه
۷ جوان شرور با شکایت بهزیستی مواجه هستند
۴ همراه‌سرای جدید تهران در مجاورت کدام بیمارستان‌ها قرار دارند؟
هر دو مسیر تونل امیر کبیر امشب مسدود است
مؤسسات حقوقی غیرمجاز را به تدریج غیرفعال می‌کنیم
مجتمع خانواده شماره سه تهران، تاسیس می‌شود
برخورد با واحد‌های صنفی متخلف و رستوران‌های فاقد مجوز