مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قصرقند از توزیع ۵ تن بذر شبدر برسیم در میان کشاورزان این منطقه خبر داد.

عبدالناصر رئیسی در تشریح این اقدام اظهار داشت: این برنامه در راستای حمایت از بخش کشاورزی و دامپروری انجام شده و نه تنها به افزایش تولید علوفه کمک شایانی میکند، بلکه پیشبینی میشود اشتغال قابل توجهی را نیز برای مردم منطقه به همراه داشته باشد.
رئیسی با اشاره به برنامهریزیهای صورت گرفته، تصریح کرد: انتظار میرود این طرح به صورت مستقیم برای ۴۴۳ نفر و به صورت غیرمستقیم برای ۹۰۰ نفر از اهالی، فرصت شغلی ایجاد نماید.
مدیر جهاد کشاورزی قصرقند در ادامه به چشمانداز سال زراعی آینده اشاره کرد و افزود: پیشبینیها برای سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ حاکی از آن است که سطح زیر کشت شبدر برسیم، با احتساب بذر خودمصرفی کشاورزان، به ۱۶۰۰ هکتار خواهد رسید.
وی خاطرنشان کرد: از این میزان کشت، انتظار میرود در مجموع ۱۴۴ هزار تن علوفهتر تولید شود که نقش بسزایی در تامین خوراک دام و کاهش وابستگی به واردات علوفه خواهد داشت.
