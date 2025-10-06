\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0628\u0647 \u06af\u0641\u062a\u0647 \u0645\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0639\u0645\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0648\u0632\u0627\u0631\u062a \u06a9\u0634\u0648\u0631\u060c \u0637\u0631\u062d \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f \u0633\u0627\u0644\u0627\u0646\u0647 \u06cc\u06a9 \u0648 \u0646\u06cc\u0645 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u062a\u0646 \u06a9\u0648\u062f \u06a9\u0645\u067e\u0648\u0633\u062a \u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0627\u0646\u062f \u0627\u0632 \u062e\u0631\u0648\u062c \u06f5\u06f0\u06f0 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u062f\u0644\u0627\u0631 \u0627\u0631\u0632 \u062c\u0644\u0648\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0648 \u0628\u0647 \u062a\u0648\u0633\u0639\u0647 \u06a9\u0634\u0627\u0648\u0631\u0632\u06cc \u067e\u0627\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u06a9\u0645\u06a9 \u06a9\u0646\u062f.\n\u00a0\n