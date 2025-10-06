باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
کمپوست، سرمایه‌ای در دل پسماند + فیلم 

براساس برنامه هفتم، وزارت جهاد کشاورزی موظف به خرید تضمینی کود‌های آلی از پسماند‌ها شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته معاون عمرانی وزارت کشور، طرح تولید سالانه یک و نیم میلیون تن کود کمپوست می‌تواند از خروج ۵۰۰ میلیون دلار ارز جلوگیری و به توسعه کشاورزی پایدار کمک کند.

 

