معاون اول رئیس‌جمهور گفت: باید معضل بیش از سه دهه‌ای پسماند سه استان شمالی کشور، هر چه سریع‌تر در دولت چهاردهم حل شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف در پنجمین جلسه شورای اقتصاد در سال ۱۴۰۴ که وزرای راه و شهرسازی، نفت، نیرو و جهاد کشاورزی، دبیر هیأت دولت، سخنگوی دولت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و مسئولان دستگاه‌های مرتبط حضور داشتند، بررسی و تصویب چهار طرح مهم ملی عمرانی و توسعه‌ای تنها در یک جلسه شورای اقتصاد را نشانگر وفاق، انسجام، هماهنگی و همکاری تمامی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مدر دولت وفاق ملی برشمرد.

وی همچنین به تصویب طرح تولید و استفاده از سوخت مشتق شده از پسماند عادی برای جایگزینی مازوت و گاز در کارخانه‌های سیمان اشاره و تصریح کرد: این طرح مهم در راستای حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا به تصویب رسید.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به تجربه موفق استان اصفهان در جداسازی پسماند خشک و تر، از صدا و سیما، رسانه‌ها و همچنین نهاد‌های فرهنگی کشور خواست تا در زمینه جداسازی پسماند خشک و‌تر از مبدأ بین آحاد جامعه فرهنگ‌سازی کنند.

عارف با اشاره به اینکه حفاظت از جنگل‌های زاگرس و جمع‌آوری پسماند‌های جنگل‌های شمالی کشور، دو طرح مهم محیط زیستی دولت چهاردهم است، خاطرنشان کرد: باید معضل بیش از سه دهه‌ای پسماند سه استان شمالی کشور که به آسیب‌های غیرقابل جبران به جنگل‌های شمالی منجر شده است، هر چه سریع‌تر در این دولت حل شود.

وی تاکید کرد: از پسماند در جهان به عنوان طلای سیاه یاد می‌شود و یک بسته با اولویت فوری با همکاری نهاد‌های مرتبط در زمینه سرمایه‌گذاری ساخت مراکز بازیافت پسماند تهیه و در بودجه سال آینده کشور گنجانده شود.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به اهمیت توسعه و پیشرفت سواحل جنوبی خلیج فارس به ویژه منطقه مکران، بر ضرورت تکمیل ترمینال بین‌المللی فرودگاه شهید دستغیب شیراز برای تسهیل دسترسی‌های بین‌المللی و داخلی به مناطق جنوبی کشور تاکید کرد.

همچنین در این جلسه که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، طرح تکمیل ترمینال بین‌المللی فرودگاه شهید دستغیب شیراز با سرمایه‌گذاری ۲ هزار و ۳۸۴ میلیارد تومانی از محل منابع داخلی شرکت مادرتخصصی فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران ظرف دو سال آینده مصوب شد.

دستورالعمل تعرفه خدمات آب خارج از تأسیسات شرکت‌های آب و فاضلاب به تصویب اعضای این جلسه نیز رسید که در این راستا عواید حاصله از برداشت آب دریا برای مصارف خارج از شرکت‌های آب و فاضلاب صرف محیط زیست منطقه خواهد شد.

در ادامه نیز جدول زمانبندی تسهیلات مالی خارجی طرح احداث ساختمان «سد مخزنی باغان» اصلاح شد.

طرح تولید و استفاده از سوخت مشتق شده از پسماند عادی برای جایگزینی مازوت و گاز در کارخانه‌های سیمان در راستای جلوگیری از آلودگی هوا و حفاظت از محیط زیست از دیگر مصوبات این جلسه بود.

در پنجمین جلسه شورای اقتصاد در سال ۱۴۰۴، چهار طرح مهم در حوزه‌های راه، نیرو، سدسازی و انرژی شامل تکمیل ترمینال بین‌المللی فرودگاه شهید دستغیب شیراز، اصلاح دستورالعمل تعرفه خدمات آب خارج از تأسیسات شرکت‌های آب و فاضلاب، اصلاح جدول زمانبندی تسهیلات مالی خارجی سد مخزنی باغان و طرح تولید و استفاده از سوخت مشتق شده از پسماند عادی مصوب شد.

