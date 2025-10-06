باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه کربلایی- محمد جعفرپور، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، در نشست خبری کنفرانس ملی مخابرات با تأکید بر لزوم تحول اساسی در زیرساخت‌های ارتباطی کشور گفت: امروز در مسیر مهاجرت تکنولوژیکی از شبکه‌های مسی به شبکه‌های فیبر نوری قرار داریم. شرکت مخابرات ایران از سال ۱۳۹۵ به‌صورت جدی وارد حوزه توسعه FTTH شده است.

وی با اشاره به تجربه جهانی در این حوزه افزود: در بسیاری از کشور‌های دنیا، فرآیند جایگزینی کابل‌های مسی با فیبر نوری آغاز شده و در برخی کشور‌ها این مهاجرت تا بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد تحقق یافته است. متأسفانه در ایران این پروژه باید بسیار زودتر آغاز می‌شد. هرچند از سال ۱۴۰۰ اقدامات برای فراگیر شدن فیبر نوری شروع شد، اما به دلیل نبود رویکرد مهاجرتی مشخص، توفیق چندانی حاصل نشد.

جعفرپور با بیان اینکه کشور برای پاسخگویی به نیاز‌های ارتباطی خود به بیش از ۲۰ میلیون اتصال فیبر نوری نیاز دارد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از ۲۷ میلیون مشترک تلفن ثابت در کشور وجود دارد و شبکه فعلی پاسخگوی نیاز‌های روز نیست. در حالی که بیش از ۸۰ درصد ترافیک اینترنت کشور از طریق شبکه موبایل ارائه می‌شود، محدودیت‌های پهنای باند و ظرفیت در شبکه‌های بی‌سیم موجب افت کیفیت خدمات شده است. در برخی مناطق پرتراکم، ظرفیت شبکه موبایل تقریباً به‌طور کامل پر شده و کیفیت سرویس به شدت کاهش یافته است.

مدیرعامل مخابرات ایران افزود: در شعاع هر چهار کیلومتر، یک مرکز مخابراتی فعال داریم و هرچه مشترک به مرکز نزدیک‌تر باشد، کیفیت خدمات ADSL بالاتر است. اما با توجه به فرسودگی شبکه مسی و افزایش نیاز‌ها در حوزه‌هایی، چون هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و خدمات مبتنی بر ویدیو، زیرساخت فعلی دیگر پاسخگو نیست. توسعه شبکه مسی نیز از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه نیست و در دنیا دیگر هیچ اپراتوری به توسعه این شبکه‌ها ادامه نمی‌دهد.

وی درباره نحوه اجرای پروژه فیبر نوری گفت: در گذشته، اجرای پروژه‌ها بر اساس بازاریابی محلی انجام می‌شد و فرآیند راه‌اندازی سرویس برای مشترک بین یک تا شش ماه زمان می‌برد. اما اکنون با رویکردی جدید و بر اساس چگالی جمعیتی، مناطق هدف مشخص شده و برنامه داریم تمام مشترکان را به شبکه فیبر نوری متصل کنیم.

جعفرپور در پایان تأکید کرد: در پروژه سواپ (جایگزینی شبکه مسی با فیبر نوری)، اتصال برای تمامی مشترکین به‌صورت رایگان انجام می‌شود. هدف ما ایجاد دسترسی عادلانه، پایدار و پرسرعت برای تمام کاربران در سراسر کشور است.