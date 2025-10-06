پس از ۶ هفته که از لیگ برتر فوتبال سپری شده هنوز هیچ کدام از تیم‌ها امتیازاتش ۲رقمی نشده است و این اتفاق تلخی برای فوتبال ایران محسوب می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی‌که هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران به پایان رسید، نکته‌ای نگران‌کننده‌ای در جدول خودنمایی می‌کند. هیچ کدام از ۱۶ تیم حاضر در این رقابت‌ها پس از ۶ هفته هنوز نتوانسته‌اند امتیازات خود را دو رقمی کنند و این در فوتبال روز دنیا شبیه یک شوخی تلخ است.

این موضوع به صراحت نشان می‌دهد فوتبا در کشور ما نه‌تنها از نظر فنی پیشرفت نکرده، بلکه همچنان درگیر روزمرگی، تصمیم‌های اشتباه مدیریتی و زمین‌های بی‌کیفیتی است که نفس فوتبال را می‌گیرد.

در هفته‌های اخیر به ندرت بازی‌ای را تماشا کردیم که برای دقایقی مخاطب را پای صفحه تلویزیون میخ‌کوب کند یا هیجان را در ورزشگاه به اوج برساند. در فوتبال به اصطلاح حرفه‌ای ما بازی هجومی تماشاگرپسند، بازی‌سازی از خط دفاعی، پاس‌های ترکیبی و بازی هجومی و تماشاگرپسند تقریباً دیده نمی‌شود. تیم‌ها محتاط و بدون خلاقیت بازی می‌کنند و هدف اولشان این است که نبازند.

در فوتبالی که این روز‌ها می‌بینیم، چیزی به نام ستاره وجود ندارد و خبری از آن روز‌های خوب مستطیل سبز نیست. تعداد گل‌ها به شدت کاهش یافته، اما صحنه اعتراض خودنمایی می‌کند. بازیکنانی که هر کدام خود را مدعی حضور در تیم ملی می‌بینند در یک حرکت ساده از جمله کنترل توپ یا یک ضربه فنی و دقیق عاجزند و این می‌شود که پس از ۶ هفته، تنها ۴ تیم موفق شده‌اند به ۹ امتیاز برسند، یعنی نصف امتیاز‌هایی که می‌شد را به دست آورد.

نکته قابل تامل دیگر این است که اختلاف تیم سیزدهم جدول با صدر تنها ۳ امتیاز است و این تلخی ماجرا را بیشتر می‌کند. فوتبال ایران درگیر ویروسی شده که به همه تیم‌ها سرایت کرده و اینگونه که پیش می‌رود به آینده آن امیدی نیست.

از زاویه‌ای دیگر باید به کیفیت بسیار بد چمن‌های لیگ برتر اشاره کرد. هرچند در تصاویر تلویزیونی به صراحت می‌توان به عمق فاجعه پی‌برد، اما تصاویری که در بازی استقلال و چادرملو به نمایش درآمد گواه آن است که اوضاع از آنچه تصور می‌شد، بدتر است. یک جای زمین فرورفتگی دارد و جای دیگر برآمدگی‌اش به چشم می‌آید. همین مسائل ساده است که فوتبال را از زییایی انداخته و آن را زشت جلوه می‌دهد.

به همه این اتفاقات یک اتفاق تلخ دیگر را هم باید اضافه کرد. هنوز برخی از تیم‌ها امکان بازی خانگی در شهر خود را ندارند و باید در شهری دیگری به میدان بروند. در فوتبالی که مشکلات زیادی در زیرساخت‌ها دارد چه اصراری به برگزاری لیگ برتر است؟ از افول ستاره‌ها گرفته تا زمین‌های ناهموار، همه و همه را باید در مدیریت فوتبالی خلاصه کرد که دیده نمی‌شود. این همه پول هزینه شده، اما نه تماشاگر راضی است و نه کمکی به افزایش کیفیت لیگ کرده است.

واقعیت‌ها را نمی‌شود کتمان کرد، فوتبال ایران همچنان از نبود مدیریت کلان رنج می‌برد و این حقیقت تلخی است که ورزش ایران از آن رنج می‌برد. هواداران برای تماشای فوتبال باید در رفت و آمد باشند و بدتر اینکه بدیهی‌ترین خدمات هم به آنها ارائه نمی‌شود.

بعد از پایان هفته ششم، لیگ برتر فوتبال ایران تصویری از سردرگمی، هزینه‌های بی‌ثمر و فوتبال بی‌روح را برای مخاطب جلوه می‌کند. هنوز تیمی نتوانسته خود را از دیگران جدا کند و هواداران همچنان منتظر روزی هستند که فوتبال ایران نه با بخت و اقبال، بلکه با فکر و برنامه و زیبایی پیش برود و نتیجه بگیرد.

برچسب ها: لیگ برتر فوتبال ، استقلال تهران ، پرسپولیس
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۵ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
چه تفسیریه؟!!!اتفاقا باید خوشحال هم باشید که تیم های دیگه هم قوی تر شدن و باج نمیدن این یعنی فوتبالمون قوی شده
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۵ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
میشه جور دیگه هم دید. اتفاقن تیمهای ضعیف قوی نشدن و برعکسش اتفاق افتاده و تیمهای قوی ضعیف شدن و باتیمهای دیگه یکی شدن و ازبازیهاشون باتیمهای آسیایی کاملن مشخصه چه اتفاقی افتاده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۴ ۱۵ مهر ۱۴۰۴
تفسیر درستیه. تیمهامون ضعیف سدن و ازبازیشون تو آسیا معلومه که چقد افت کردن و گل که هیچی دسته گل میخورن اونم هفت تایی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۷ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
بازیکن ایرانی به فوتبال عشق ندارد. عشقش پول است که با نرخ دلار بهش رسیده و کسی که به عشقش رسیده آرام است. تکاپو ندارد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۳ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
فوتبال سیاسی همینه دیگه اگه غیر این بود تعجب داشت
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۲ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
چون اینها بیشتر از گل خوردن می‌ترسند طرح گل زدن ندارند بفکرضدحمله ها هستند توپ که بطرف دروازه ها میرود همه بازیکنها جلو دروازه صف میکشند
۰
۲
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۴:۱۹ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
تیمی که 1دلار خرج میکنه با تیمی که 100 دلار خرج میکنه یک تفاوتی باید داشته باشه وگرنه نشانه ضعف مدیریت اون تیم هست و فساد
الان بودجه ای که Real Madrid برای تیمش خرج میکنه تو جدول لیگ اسپانیا خودش نشون میده و هم تو اروپا و هم جهان
۳
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۶ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
آبی 1دولار دارد بفکر بازی کردن نیست چون ندارند خرج بکنند واین 100میگیرند باید بفکر خوشگذرانهای خود باشند دیگر فوتبال بازی کردن فراموش میکنند چون آرزویشان به این سطح رسیدن بود دیگر آرزوی ندارند تلاش بکنند هرکجا پول باشد حاشیه ها هم زیاد میشود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۹ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
این نشان دهنده ی نزدیکی تیم ها به هم است و هیچ بازی از قبل قابل پیش بینی نیست.
۳
۲
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۳:۴۰ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
برنامه فوتبال 90 برگردونید
مدیر فدارسیونم خودش استعفا بده بره
عادل فردوسی پور خودش میتونه با همون برناممه 90 مشکلات حل کنه
۴
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۳ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
چمن بد همیشه بوده ! مدیریت داغون همیشه بوده و هست ! بیشتر بخاطر مسائل روحی و روانی جامعه هست
۴
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۰ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
سلام
دیگر نگویند امیر قلعه نوعی بد هست
۴
۵
پاسخ دادن
