باشگاه خبرنگاران جوان - محسن مهرعلیزاده روز دوشنبه در نشست خبری هفتمین دوره قهرمانی آسیا گفت: از وزیر ورزش بابت حمایت و تشویقهایی که دارند تشکر میکنم و ما وظیفه داریم رشته را در سطح دنیا گسترش دهیم و برای ما فرقی ندارد که کدام کشور میزبانی کند و علاقه داریم در خارج از ایران باشد تا این رشته بیش از این در سطح دنیا گسترش یابد و در شناساندن این رشته تاثیر دارد. هر چند خاستگاه این رشته ایران است وقتی در ایران میزبان میشود مایه مباهات و خوشحالی است و حضور کشورهای مختلف را مردم میبینند قطعا افتخار میکنند و برای میراث ماندگار و حرکت جهانی این رشته را که مورد تاکید رهبری است نیز گام برمیداریم.
مهرعلیزاده افزود: ۲۱ سال از تاریخ تأسیس فدراسیون گذشته و چند روز دیگر سالگرد بیست و یکمین سال تاسیس فدراسیون بینالمللی است و اکنون در ۸۵ کشور این رشته فعالیت دارد. به خاطر دارم این رشته به فراموشی سپرده میشد و با قدمی که برداشته شد به غیر از کشورهای خارج در ایران هم از رشد قابل قبولی برخوردار است؛ و جایگاه ملی خودش را تقویت کرده. ما به طور منظم هر ۲ سال یکبار مسابقات قارهای، جهانی و جام جهانی را داریم. رویدادهای آموزشی و مسابقات منطقهای را داریم و به جز چند سال به دلیل مشکلات کرونا و چند سال به دلیل مشکلات مالی نتوانستیم هر دو سال یکبار برگزار کنیم و الان هفتمین دوره را برگزار خواهیم کرد و دو دوره به دلیل همان مشکلات برگزار نشد.
رییس فدراسیون بینالمللی زورخانهای ادامه داد: هم دولت و مجلس شورای اسلامی و وزیر ورزش محبت کردند و حمایت کردند و بودجه مورد نیاز دست پیدا کردیم و حمایت وزارت از فدراسیون بینالمللی و ملی باعث شد که این میزبانی را به ایران بدهیم و با حضور ۱۷ کشور برای مسابقات و ۲۲ کشور برای شرکت در مجمع نشان از اهمیت این مسابقات است و قرار است مسابقات در سه روز از چهارشنبه با برگزاری جلسات مجمع و پنجشنبه مسابقات زورخانه و جمعه کشتی پهلوانی برگزار. خواهد شد.
او بیان داشت: ششمین دوره در سال ۸۶ در فیلیپین بود و با تاخیر هشت ساله مواجه شد، اما توانستیم مسابقات آنلاین و دورههای آموزشی گذاشتیم. امسال هم تا قبل از پایان سال ۲۰۲۵ و اگر اتفاقی پیش نیاید جام جهانی را در دهلی نو و قهرمانی اروپا را در فروردین در ارمنستان برگزار خواهد شد. منعی از بابت مشکلات مالی نداریم و مسابقات به موقع برگزار خواهد شد.
مهرعلیزاده در خصوص تعامل فدراسیون بینالمللی و ملی گفت: تعامل در حد اعلا هست و وزیر وزرش ورود کرد و از ما خواستند مسابقات با کیفیت عالی برگزار شود و ۲۴ کشور آسیایی عضو فدراسیون قاره کهن هستن و به دلیل هزینهها ۱۷ کشور را دعوت کردیم و از بعد بودجه مشارکتی عمل کردیم و به برخی کشورها نیز تا حدی برای حضور کمک کردیم.
رییس فدراسیون بینالمللی زورخانهای ادامه داد: ۱۷ کشور در مسابقات قهرمانی آسیا نماینده دارند و یک نفر به عنوان رییس فدراسیون و یا نماینده فدراسیون در ششمین مجمع حضور خواهند داشت.
وی در خصوص حضور در بازیهای آسیایی و المپیک نیز توضیح داد: هم در مورد بازیهای آسیایی و هم مسابقات ایندور گیمز و شرط و شروط دارند که ۲۰ یا ۲۵ کشور را کمیته ملی المپیک کشورها تایید کنند و هم جا افتادن باشد و از نظر مالی قوی شده باشد و خود ما که با کمینه المپیک کشورها مکاتبه میکنیم که تاییدیه بدهند و ۱۶ تاییدیه گرفتیم و ۱۰ تاییدیه بگیریم و فک میکنم در بازیهای آسیایی باشیم. شرایط المپیک شدن باید شصت فدراسیون ملی تشکیل شده باشد و فعالیت میکنند و برگزاری منظم سالانه قارهای و جهانی را داشته باشند.
مهرعلیزاده درباره امکان ورود بانوان گفت: کشورهای دیگر اعلام جدی برای این موضوع نداشتهاند. در صورت محقق شدن این تمر نیز حضور بانوان با لباسهای مناسب با این رشته خواهد بود.
وی درباره زمان برگزاری انتخابات فدراسیون جهانی نیز گفت: روز چهارشنبه مجمع انتخاباتی برای اعضای هیات رییسه برگزار میشود.
رییس فدراسیون بینالمللی زورخانهای همچنین در خصوص حضور این رشته در بازیهای کشورهای اسلامی گفت: در باکو توانستیم با لابی خیلی سنگین شرکت کنیم، اما در نتوانستیم حضور یابیم و برای بازیهای ریاض نیز علیرغم پیگیری موفق نشدیم چرا که به غیر از مسایل فنی مسایل سیاسی هم دخیل است.