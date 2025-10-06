سرمربی میلان به توقف تیمش برابر یوونتوس که باعث شد صدر جدول رده‌بندی سری آ را از دست بدهد واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ماسیمیلیانو آلگری پس از تساوی بدون گل تیمش مقابل یوونتوس در ورزشگاه «آلیانز استادیوم» در هفته ششم سری A از نارضایتی‌اش سخن گفت و هدردادن فرصت‌ها را دلیل از دست دادن سه امتیاز مهم دانست.

این بازی، اولین بازگشت آلگری به تورین پس از ترک یوونتوس در سال ۲۰۲۴ بود. تیم میلان نزدیک به پیروزی بود به طوری که یک ضربه پنالتی را هم توسط کاپیتان آمریکایی‌اش از دست داد.

به نقل از فوتبال ایتالیا، آلگری در نشست خبری بعد از بازی گفت: حتی ندیدم پولیشیچ پنالتی را چگونه زد. گاهی پنالتی‌ها هدر می‌روند. نیمه اول برابر بود آنها فضا‌ها را خوب بسته بودند و ما توپ را کند حرکت می‌دادیم. در نیمه دوم از نظر فیزیکی بهتر شدیم و فرصت‌هایی را ایجاد کردیم، اما وقتی بازی در دست ما بود باید بهتر و قاطعانه‌تر تصمیم می‌گرفتیم. نکته مثبت این است که گل نخوردیم، اما در لحظاتی باید بازی را تمام می‌کردیم.

او درباره فرصت‌های از دست رفته رافائل لیائو هم توضیح داد: او ۴۵ روز غایب بود و هنوز در حال پیداکردن ریتم خود است. هفته گذشته به اجبار بازی کرد و عملکرد خوبی داشت. این هفته سخت کار کرد و ما نیاز داریم که سریع‌تر برگردد. او و چوکوئزه بازیکنان توانمندی‌اند که می‌توانند بازی‌ها را مدیریت کنند و سرنوشت‌ساز ظاهر شوند. لیائو در لیل به عنوان مهاجم نوک بازی کرده است و این موضوع برایش جدید نیست. حرکتش روی پاس مودریچ عالی بود، اما بازیکنی مثل او با دو فرصت چنینی باید گل بزند. او استعداد زیادی دارد، اما باید یاد بگیرد چگونه ضربه‌های آخر را بزند. همین موضوع او را به بازیکنی کلیدی تبدیل می‌کند.

آلگری درباره بازگشت احساسی‌اش به تورین پس از سال‌ها حضور در یوونتوس گفت: لحظه‌ای احساسی بود. افراد زیادی را دیدم که با آنها کار کردم و هشت سال تمام حمایتم کردند. سپاسگزارم، اما اکنون در میلانم و کار‌های زیادی را برای انجام‌دادن داریم.

سرمربی میلان صحبت‌هایش را با تمجید از عملکرد سانتیاگو خیمنز به پایان رساند و گفت: او بازی خوبی را ارائه داد و در موقعیت پنالتی حرکت خوبی داشت. خیلی برای تیم کار می‌کند و این مهم است. فکر می‌کردم ورود پولیشیچ تفاوت ایجاد کند ولی با وجود هدردادن پنالتی، نمایشی استثنایی داشت.

برچسب ها: میلان ، سری آ ایتالیا ، یوونتوس
خبرهای مرتبط
سری آ ایتالیا؛
فیورنتینا ۱-۲ رم/ گرگ‌ها بی خیال صدر جدول نمی‌شوند + فیلم
سری آ ایتالیا؛
ناپولی ۲-۱ جنوا/ هویلون صدر را به کونته هدیه داد
سری آ ایتالیا؛
اینتر ۴ - ۱ کرمونزه/ پیروزی نراتزوری با درخشش یک ستاره جدید+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
وزنه‌برداری قهرمانی جهان؛ بیرانوند رکورد ایران را شکست
قهرمانی تیم ملی فوتبال ایران در مهرماه سال ۶۹
جدیدترین واکنش باشگاه پرسپولیس به پرونده بیرانوند در دادگاه ورزش
عزم پولادمردان برای تکرار قهرمانی جهان
دانیال اسماعیلی‌فر به تیم ملی دعوت شد
برگزاری بازی سپاهان و آخال در ورزشگاه نقش جهان
عراقچی: ویزای جام جهانی را پیگیری می‎‌کنیم
آخرین وضعیت وزنه بردار کلمبیا پس از سقوط وزنه
ابرقویی: به بزرگ‌ترین آرزوی زندگی‌ام رسیدم/ بعد از اعلام لیست تیم ملی تا صبح نخوابیدم
کاناوارو سرمربی ازبکستان در جام جهانی
آخرین اخبار
پیروزی سایپا مقابل مس سونگون در لیگ دسته اول فوتبال
مدال برنز نماینده هی بال ایران در آسیا قطعی شد
وزنه‌برداری قهرمانی جهان؛ بیرانوند رکورد ایران را شکست
قدردانی بلاروس از ایران به دلیل حمایت در رفع تعلیق توسط IPC
عراقچی: ویزای جام جهانی را پیگیری می‎‌کنیم
کاناوارو سرمربی ازبکستان در جام جهانی
نبی: فیفا با کسی شوخی ندارد/ تیم ملی با خیال راحت در جام جهانی شرکت می‌کند
برگزاری بازی سپاهان و آخال در ورزشگاه نقش جهان
جدیدترین واکنش باشگاه پرسپولیس به پرونده بیرانوند در دادگاه ورزش
کسب سه نشان رنگارنگ ایران در تیراندازی با کمان بین‌المللی ارمنستان
دانیال اسماعیلی‌فر به تیم ملی دعوت شد
کسری طاهری: قلعه‌نویی برای جوانان ارزش قائل می‌شود/ طارمی و سردار الگو‌های من هستند
ابرقویی: به بزرگ‌ترین آرزوی زندگی‌ام رسیدم/ بعد از اعلام لیست تیم ملی تا صبح نخوابیدم
عزم پولادمردان برای تکرار قهرمانی جهان
آخرین وضعیت وزنه بردار کلمبیا پس از سقوط وزنه
قهرمانی تیم ملی فوتبال ایران در مهرماه سال ۶۹
واکنش سیاوش اکبرپور به محکوم کردن استقلال: طلبم را بخشیدم
هانیه رستمیان دوباره در بوندسلیگا لژیونر شد
ستایش هازارد از یامال: فقط مسی در این سن چنین بود
وقتی آمار به برتری برای استقلال ختم نمی‌شود
سیمئونه: درباره داوران نظری ندادم
واترپلو ایران با سه برد متوالی به مرحله حذفی آسیا صعود کرد
واکنش آلگری به از دست رفتن صدرنشینی روسونری
مهرعلیزاده: جام جهانی زورخانه‌ای در هند برگزار خواهد شد/ میزبانی ایران مایه مباهات است
باران چشمه: ۱۷ کشور در مسابقات زورخانه‌ای آسیا حضور دارند
شوخی تلخ فوتبال ایران؛ امتیازات صدرنشین لیگ برتر هنوز دورقمی نشده است
سحرخیزان با تیم امید به اصفهان نرفت
زمین خوردن هاجر صفرزاده در یک قدمی خط پایان و از دست رفتن طلای جهان
آخرین اخبار از مصدومان تیم فوتبال استقلال برای لیگ برتر
هزینه‌های بدون دستاورد برای بازیکنان میلیاردی فوتبال