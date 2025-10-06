باشگاه خبرنگاران جوان - ماسیمیلیانو آلگری پس از تساوی بدون گل تیمش مقابل یوونتوس در ورزشگاه «آلیانز استادیوم» در هفته ششم سری A از نارضایتی‌اش سخن گفت و هدردادن فرصت‌ها را دلیل از دست دادن سه امتیاز مهم دانست.

این بازی، اولین بازگشت آلگری به تورین پس از ترک یوونتوس در سال ۲۰۲۴ بود. تیم میلان نزدیک به پیروزی بود به طوری که یک ضربه پنالتی را هم توسط کاپیتان آمریکایی‌اش از دست داد.

به نقل از فوتبال ایتالیا، آلگری در نشست خبری بعد از بازی گفت: حتی ندیدم پولیشیچ پنالتی را چگونه زد. گاهی پنالتی‌ها هدر می‌روند. نیمه اول برابر بود آنها فضا‌ها را خوب بسته بودند و ما توپ را کند حرکت می‌دادیم. در نیمه دوم از نظر فیزیکی بهتر شدیم و فرصت‌هایی را ایجاد کردیم، اما وقتی بازی در دست ما بود باید بهتر و قاطعانه‌تر تصمیم می‌گرفتیم. نکته مثبت این است که گل نخوردیم، اما در لحظاتی باید بازی را تمام می‌کردیم.

او درباره فرصت‌های از دست رفته رافائل لیائو هم توضیح داد: او ۴۵ روز غایب بود و هنوز در حال پیداکردن ریتم خود است. هفته گذشته به اجبار بازی کرد و عملکرد خوبی داشت. این هفته سخت کار کرد و ما نیاز داریم که سریع‌تر برگردد. او و چوکوئزه بازیکنان توانمندی‌اند که می‌توانند بازی‌ها را مدیریت کنند و سرنوشت‌ساز ظاهر شوند. لیائو در لیل به عنوان مهاجم نوک بازی کرده است و این موضوع برایش جدید نیست. حرکتش روی پاس مودریچ عالی بود، اما بازیکنی مثل او با دو فرصت چنینی باید گل بزند. او استعداد زیادی دارد، اما باید یاد بگیرد چگونه ضربه‌های آخر را بزند. همین موضوع او را به بازیکنی کلیدی تبدیل می‌کند.

آلگری درباره بازگشت احساسی‌اش به تورین پس از سال‌ها حضور در یوونتوس گفت: لحظه‌ای احساسی بود. افراد زیادی را دیدم که با آنها کار کردم و هشت سال تمام حمایتم کردند. سپاسگزارم، اما اکنون در میلانم و کار‌های زیادی را برای انجام‌دادن داریم.

سرمربی میلان صحبت‌هایش را با تمجید از عملکرد سانتیاگو خیمنز به پایان رساند و گفت: او بازی خوبی را ارائه داد و در موقعیت پنالتی حرکت خوبی داشت. خیلی برای تیم کار می‌کند و این مهم است. فکر می‌کردم ورود پولیشیچ تفاوت ایجاد کند ولی با وجود هدردادن پنالتی، نمایشی استثنایی داشت.