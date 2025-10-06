باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه اعلام کرد که پهپاد‌هایی که اخیراً حریم هوایی کشور‌های اروپایی را نقض کرده‌اند، ممکن است توسط اوکراینی ها پرتاب شده باشند.

این سیاستمدار نوشت: «پهپاد‌های ناشناس یا UFD دیوانه‌وار در شهر‌های اروپایی در حال پرواز هستند. پهپاد‌ها در همه جا - در نزدیکی پایگاه‌های نظامی، در فرودگاه‌ها، در مزارع و بر فراز شهر‌ها - مشاهده شده‌اند و مشخص است که چه کسی آنها را مستقر می‌کند.»

از نظر مدودف، این پهپاد‌ها می‌توانند «تحریکات اوکراینی ها باشند که برای افزایش تدارکات تسلیحاتی یا آغاز جنگ طراحی شده‌اند.» و سناریوی جنگ برای این مقام ارشد امنیتی روسیه کاملاً واقعی به نظر می‌رسد، «حتی با توجه به اینکه مسیر یک پهپاد معمولی قابل ردیابی است.»

به پرواز درآوردن پهپاد‌ها در اروپا برای کسانی که او آنها را جمعیتی از اوکراینی‌هایی که از خدمت سربازی فرار کرده‌اند، نامید، عملیاتی امن‌تر از حضور در خط مقدم است.

منبع: تاس