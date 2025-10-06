مدیرکل صداوسیمای فارس خبر داد که اکنون فیلمنامه سعدی، حافظ و خواجوی کرمانی را آماده و برای سیما فیلم ارسال شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - نشست خبری «ایران جان، فارس ایران» با حضور علیرضا کیخا معاون امور استان‌های رسانه ملی، امیر رئوف مدیرکل صداوسیمای فارس و حسینعلی امیری استاندار فارس در سالن جلسات اداره‌کل روابط عمومی برگزار شد.

معاون امور استان‌های رسانه ملی با بیان اینکه به گام چهارم رویداد ملی «ایران جان» رسیده‌ایم و این رویداد با سایر رویدادها متفاوت است، گفت: چراکه طراحی رویداد «ایران جان» در رسانه است و رسانه خالق آن است. ما رویداد را از خوزستان آغاز کردیم، که با بازخورد مثبت مردم روبه‌رو شد. اگرچه در ایام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه پیش‌بینی‌ها این بود که به دلیل شرایط خاص کشور شرایط برگزاری «ایران جان» وجود ندارد، اما تمام شبکه‌ها نظیر استان‌ها، ملی و برون مرزی پای کار آمدند. هرچند مدت برگزاری رویداد در ایلام محدود به چهار روز بود، اما بر اساس نظرسنجی‌ها ۸۲ درصد مردم ایلام از این رویداد اعلام رضایت کردند.

کیخا ادامه داد: ما معتقدیم در اصفهان رو‌ به جلو بودیم و تمام شبکه‌ها تمام ظرفیت‌های خود را پای کار آوردند. طبق نظرسنجی‌ها حدود ۶۵ درصد مخاطب «ایران جان» را مشاهده کرد. میزان رضایت مردم از عملکرد رسانه در رویداد «ایران جان اصفهان» حدود ۷۱ درصد بود. ما پیش‌بینی می‌کنیم در فارس شگفتانه‌هایی داشته باشیم و فارس جذاب‌تر این رویداد را برگزار خواهد کرد. در استان‌هایی که دستگاه‌ها پای کار آمدند، اثرگذاری آن‌ها در رسانه محسوس است. بعد از فارس در خدمت استان خراسان جنوبی خواهیم بود. در آذر ماه به گلستان سفر خواهیم کرد و پس از آن رویداد «ایران جان» در هرمزگان در اواخر دی و اوایل بهمن برگزار خواهد شد. در نهایت این رویداد در اواخر بهمن در سیستان و بلوچستان به اتمام می‌رسد. در سال ۱۴۰۵ هم ۱۲ استان در کنداکتور جانمایی شده است.

در ادامه استاندار فارس با اعلام این خبر که رویداد «ایران جان» از ۱۹ تا ۲۵ مهر ماه در استان فارس برگزار خواهد شد، گفت: خوشبختانه انجام و اجرای آن مقارن با دو رویداد نظیر برگزاری بزرگداشت حافظ و برپایی رویداد بین‌المللی اکسپو با هدف نمایش قابلیت‌ها و توانمندی‌های صنعتی کشورمان شده است. در شرایطی که کشور به انسجام، تقویت هویت ملی و یکپارچگی نیاز دارد، سازمان صداوسیما برنامه «ایران جان» را طراحی کرد و اجرای آن را به عهده صداوسیمای مرکز استان‌ها گذاشت.

مدیرکل صداوسیمای فارس درباره تولیدات این مرکز پیرامون مفاخر کشورمان گفت: سیما فیلم بر اساس اولویت‌ها و اعتبارات خود به شخصیت‌های مختلف می‌پردازد. ما در حال تولید ابر پروژه «سلمان فارسی» هستیم، که توسط آقای میرباقری ساخته می‌شود. در استان‌ها متناسب با تعامل با دستگاه‌ها و حمایت‌های معاونت استان‌ها پروژه‌های فیلم و سریال در دست تولید است و متناسب با اقتضائات هر استان متفاوت است. اکنون فیلمنامه سعدی، حافظ و خواجوی کرمانی را آماده و برای سیما فیلم ارسال کردیم. اگر این فیلمنامه‌ها مورد حمایت قرار بگیرد، قطعاً می‌تواند به عنوان کار فاخر تلویزیونی مدنظر قرار گیرد.

وی ادامه داد: سریال حضرت «شاهچراغ (ع)» به واسطه جایگاه ایشان و اینکه شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت (ع) در ایران شناخته می‌شود، درخواست جدی مردم فارس است. فیلمنامه ابتدایی آن به سیما فیلم ارسال و منتظر جذب سرمایه‌گذار هستیم. برای برخی مفاخر مانند ملاصدرا سیما فیلم در گذشته تولیدات خوبی داشته، که ان‌شاء‌الله در طول ایام «ایران جان» چنین سریال‌هایی بر روی آنتن قرار می‌گیرند.