باشگاه خبرنگاران جوان - پیرحسین کولیوند در پیامی با اشاره به اینکه گرامیداشت روز دامپزشک، پاسداشت پاسداران خاموش سلامت جامعه است، اظهار داشت: روز دامپزشک، پاسداشت مردان و زنانی است که با دانش، تخصص و روحیهای سرشار از ایثار، پاسداران خاموش سلامت جامعهاند.
در این پیام افزوده شده است: دامپزشکان با تلاشهای خستگیناپذیر خود نه تنها ضامن بهداشت و سلامت دام و انسان هستند، بلکه در تأمین امنیت غذایی و پیشگیری از بیماریهای مشترک، نقشی حیاتی ایفا میکنند.
کولیوند در این پیام تصریح کرده، نقش دامپزشکان در پشتیبانی از تیمهای آنست جمعیت هلالاحمر (سگهای زندهیاب و جسدیاب) برگ زرینی دیگر از خدمت آنان است.
به گفته وی، این تلاشهای بیادعا، در تربیت، مراقبت و حفظ سلامت سگهای امدادی که در جستوجو و نجات جان انسانها در دل آوار و بلایا نقشی بیبدیل دارند، جلوهای از تخصص همراه با انساندوستی است که مایه افتخار کشور و امید مردم در سختترین لحظات شده است.
رییس جمعیت هلال احمر ضمن تبریک روز دامپزشک و تقدیر از خدمات این قشر شریف و خدوم، تاکید کرده که با استمرار همدلی، تخصص و همراهی این عزیزان، همچنان شاهد تقویت بنیانهای سلامت، تابآوری و خدمترسانی در ایران اسلامی خواهیم بود.
۱۴ مهرماه روز ملی دامپزشک نامگذاری شده است.
منبع: جمعیت هلال احمر