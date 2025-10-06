رئیس جمعیت هلال‌احمر با تبریک روز دامپزشک گفت: دامپزشکان، همواره یاریگران صادق جمعیت هلال‌احمر هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیرحسین کولیوند در پیامی با اشاره به اینکه گرامیداشت روز دامپزشک، پاسداشت پاسداران خاموش سلامت جامعه است، اظهار داشت: روز دامپزشک، پاسداشت مردان و زنانی است که با دانش، تخصص و روحیه‌ای سرشار از ایثار، پاسداران خاموش سلامت جامعه‌اند.

در این پیام افزوده شده است: دامپزشکان با تلاش‌های خستگی‌ناپذیر خود نه تنها ضامن بهداشت و سلامت دام و انسان هستند، بلکه در تأمین امنیت غذایی و پیشگیری از بیماری‌های مشترک، نقشی حیاتی ایفا می‌کنند.

کولیوند در این پیام تصریح کرده، نقش دامپزشکان در پشتیبانی از تیم‌های آنست جمعیت هلال‌احمر (سگ‌های زنده‌یاب و جسدیاب) برگ زرینی دیگر از خدمت آنان است.

به گفته وی، این تلاش‌های بی‌ادعا، در تربیت، مراقبت و حفظ سلامت سگ‌های امدادی که در جست‌و‌جو و نجات جان انسان‌ها در دل آوار و بلایا نقشی بی‌بدیل دارند، جلوه‌ای از تخصص همراه با انسان‌دوستی است که مایه افتخار کشور و امید مردم در سخت‌ترین لحظات شده است.

رییس جمعیت هلال احمر ضمن تبریک روز دامپزشک و تقدیر از خدمات این قشر شریف و خدوم، تاکید کرده که با استمرار همدلی، تخصص و همراهی این عزیزان، همچنان شاهد تقویت بنیان‌های سلامت، تاب‌آوری و خدمت‌رسانی در ایران اسلامی خواهیم بود.

۱۴ مهرماه روز ملی دامپزشک نامگذاری شده است.

منبع: جمعیت هلال احمر

برچسب ها: رئیس جمعیت هلال احمر ، روز دامپزشک
خبرهای مرتبط
عیادت رئیس امداد و نجات هلال احمر از مصدومان حادثه بالگرد امدادی
جزئیات سقوط بالگرد امدادی در اشترانکوه/ علت حادثه مشخص نیست
ارائه بیش از ۸۴۰ خدمت امدادی توسط نیرو‌های عملیاتی شبکه امدادونجات کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کشت خشخاش طبق قانون مطلقاً ممنوع است
زمان و اولویت ثبت‌نام حج اعلام شد
هیات منصفه دادگاه مطبوعات بار دیگر «مصطفی کواکبیان» را مجرم شناخت
آفت سوسک پوست‌خوار مشکل اصلی درختان چیتگر/ ۲۰ هزار درخت جایگزین شد
کشف و معدوم‌سازی ۳ میلیون کیلوگرم مواد مخدر طی ۵ سال
ما فرزندان قرآنیم ادامه‌دهندگان راه شهدا/ نخبگان قرآنی فراجا سفیران قرآنی شهدا
دستور تهیه قابی سه نفره در یک خانواده در رویداد مهیج سه نسلی‌ها
کاهش ۴۱ درصدی سرقت از سال ۱۴۰۱ تاکنون
راهکار مدیریت روزمرگی‌های تکراری + فیلم
بررسی وظایف متعدد پلیس پیشگیری + فیلم
آخرین اخبار
آیین‌نامه‌های محیط زیستی برنامه هفتم نهایی شده است
موحدی: کاهش تعرفه گمرکی برای واردات کالا‌ها ضرورت دارد
استاندار تهران: بخش خصوصی رقیب نیست، شریک دولت است
انسداد موقت مسیر غرب به شرق بزرگراه ارتش
کشت خشخاش طبق قانون مطلقاً ممنوع است
اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی در دستور کار معاونت حقوقی قوه قضاییه
آفت سوسک پوست‌خوار مشکل اصلی درختان چیتگر/ ۲۰ هزار درخت جایگزین شد
راهکار مدیریت روزمرگی‌های تکراری + فیلم
ما فرزندان قرآنیم ادامه‌دهندگان راه شهدا/ نخبگان قرآنی فراجا سفیران قرآنی شهدا
کشف و معدوم‌سازی ۳ میلیون کیلوگرم مواد مخدر طی ۵ سال
اعلام برنامه‌های کمیته امداد در «هفته فرهنگی تهران»
دستور تهیه قابی سه نفره در یک خانواده در رویداد مهیج سه نسلی‌ها
هیات منصفه دادگاه مطبوعات بار دیگر «مصطفی کواکبیان» را مجرم شناخت
زمان و اولویت ثبت‌نام حج اعلام شد
بررسی وظایف متعدد پلیس پیشگیری + فیلم
کاهش ۴۱ درصدی سرقت از سال ۱۴۰۱ تاکنون
اغلب اسکان‌های کارگری پایتخت ناایمن هستند/ برای رفع مشکلات ورزشگاه تختی اقدام شود
کولیوند: دامپزشکان همواره یاریگری صادق برای جمعیت هلال‌احمر هستند
دستور رئیس قوه قضاییه برای کنترل بازار و مقابله قاطعانه با گرانفروشی و احتکار کالا
بیش از ۸۳ درصد از دوربین‌های پایتخت فعال هستند/ چرا برخی از دوربین‌ها از مدار خارج می‌شوند؟
کاشت حدود ۲۰ هزار اصله درخت در چیتگر طی یک سال اخیر
دستگیری یک هنجارشکن به جرم نگهداری سلاح گرم
مدت فعالیت مؤسسات حقوقی به دو سال کاهش یافت
کالای قاچاق به مقصد نرسید/ جریمه هزار و ۶۹۶ میلیارد ریالی قاچاقچی کالا در عسلویه
۷ جوان شرور با شکایت بهزیستی مواجه هستند
۴ همراه‌سرای جدید تهران در مجاورت کدام بیمارستان‌ها قرار دارند؟
هر دو مسیر تونل امیر کبیر امشب مسدود است
مؤسسات حقوقی غیرمجاز را به تدریج غیرفعال می‌کنیم
مجتمع خانواده شماره سه تهران، تاسیس می‌شود
برخورد با واحد‌های صنفی متخلف و رستوران‌های فاقد مجوز