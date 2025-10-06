باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - فرمانده یگان و نیرو‌های یگان حفاظت طی رصد اطلاعاتی و کمین در حوزه استحفاظی بمنظور پیشگیری از تخلف و مقابله با قاچاق چوب، موفق به دستگیری عامل قطع درختان جنگل الیملات شهرستان نور شدند.

متخلف دارای سوابق متعددی در قطع درختان هیرکانی بوده است، متهم به پاسگاه انتظامی ناتل کنار تحویل گردید.

محمولات قاچاق، توقیف و به پارکینگ اداره منابع طبیعی شهرستان نور منتقل شد.

براساس این گزارش؛ همیاران طبیعت در صورت مشاهده قطع درختان جنگلی و یا حمل و دپو چوب قاچاق می‌توانند از طریق شماره‌های تماس ۱۵۰۴ و ۱۳۹ یگان حفاظت منابع طبیعی را مطلع نمایند.