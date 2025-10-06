آغاز رسیدگی به پرونده جانبازی ۶۸ مجروح جنگ ۱۲ روزه در فارس

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس از تشکیل پرونده برای ۶۸ مجروح جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی خبر داد و گفت: با تایید شورای تامین استان، پرونده این افراد تشکیل شد تا پس از بررسی و در صورت تایید کمیسیون تخصصی، در زمره جانبازان قرار گیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم بیانی اظهار کرد: این ۶۸ نفر در جریان جنگ، دچار مجروحیت‌هایی با سطوح مختلف، از سطحی تا عمقی شدند که میزان و ماندگاری جراحت همه آنها در کمیسیون تخصصی تعیین درصد جانبازی بررسی می‌شود.

او افزود: تاکنون ۱۸ نفر از این مجروحان در کمیسیون تخصصی حاضر شده‌اند که نظر نهایی برای یک نفر ابلاغ شده و نتیجه برای بقیه نیز تا ۲ هفته آینده صادر خواهد شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس با اعلام این خبر که یک میانسال شیرازی به دلیل شدت جراحت و آسیب نخاعی، به عنوان «جانباز ۷۰ درصد» شناخته شده است، بیان کرد: نوبت کمیسیون تخصصی بعدی حدود ۲ ماه آینده است و دیگر مجروحان دارای پرونده در آن جلسه شرکت داده خواهند شد.

به گفته او، عمده مجروحان این حادثه در استان فارس، بر اثر اصابت پرتابه‌ها به نقاطی از شهر و جراحات ناشی از ترکش و موج انفجار بوده است.

بیانی در ادامه با یادآوری شهدای این دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: استان فارس در این رویداد ۱۳ شهید را تقدیم میهن اسلامی کرد که سه تن از آنها در داخل استان و مابقی در تهران و قم به مقام رفیع شهادت نائل آمدند.

او با اشاره به اینکه این جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، ناشی از خوی وحشیگری صهیونیست‌ها و با پشتیبانی ناتو رخ داد، گفت: این تهاجم با ایستادگی و مقاومت مردم دلیر ایران مواجه شد و امیدواریم اتحاد مقدس ملت ایران همچنان حفظ شود.

منبع: ایرنا

برچسب ها: بنیاد شهید فارس ، پرونده جانبازی
