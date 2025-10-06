فیلم کوتاه «خو» به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا نورمندی پور، موفق به کسب جایزه بهترین فیلم از جشنواره Shorts Mexico شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «خو» به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا نورمندی پور و تهیه‌کنندگی محمدرضا نورمندی پور و لیلا حقانی، موفق به کسب جایزه بهترین فیلم کوتاه بخش بین‌الملل بیستمین دوره جشنواره جهانی Shorts Mexico در کشور مکزیک شد. 

جشنواره Shorts Mexico، در سال ۲۰۰۶ و بر اساس نیاز به ایجاد فضایی برای نمایش فیلم‌های کوتاه، به‌ویژه فیلم‌های ملی، تأسیس شد. این رویداد، اکنون به عنوان پلتفرمی عمومی و مستقل از هر حزب سیاسی که صرفا از بیان خلاقانه فیلمسازان نوظهور و جا افتاده از سراسر جهان پشتیبانی می‌کند، تبدیل شده و از بزرگ‌ترین و معتبرترین جشنواره‌ها در آمریکای لاتین است. 

این جشنواره از ۱ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۰ شهریور تا ۸ مهر ۱۴۰۴) در مکزیک برگزار شد. 

«خو» پیش‌ازاین به بخش مسابقه سی و چهارمین دوره جشنواره بین‌المللی کورتا، بیست و هشتمین دوره جشنواره فیلم بروکسل بلژیک و بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم زوم لهستان و بیست و دومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فرنو در آمریکا نیز راه یافته است. 

در خلاصه داستان فیلم کوتاه «خو» آمده است: «پدری، بعد از فوت مادر خانواده قصد دارد پسرش را به شیوه خود تربیت کند.»

علی‌محمد رادمنش، علیرضا بهادری، علی نفیسی، مهدی ملکی، علی پردلی، امیرمحمد کافی، علی شریفی، پرهام نصیری، جواد محمدی، سبحان جعفری و علی خدایی مقدم در این فیلم کوتاه به ایفای نقش پرداخته‌اند و پخش بین‌الملل این اثر بر عهده مینروا فیلم به مدیریت الهه گودرزی است. 

