ترامپ با هماهنگی با قطر و عربستان، فشار بی‌سابقه‌ای بر نتانیاهو وارد کرده است تا نه تنها جنگ غزه را پایان دهد، بلکه با تحقیر از قطر عذرخواهی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه انگلیسی «فایننشال  تایمز»، جزئیاتی از فشار بی‌سابقه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل برای پایان دادن به جنگ غزه و هموار کردن راه به سوی آنچه در این سند «مسیر قابل اعتماد» به سمت یک کشور فلسطینی خوانده شده، فاش کرد.

به گزارش این روزنامه، طرحی که ترامپ پیش برد، نتیجه هماهنگی گسترده‌ای بود که توسط قطر و عربستان رهبری می‌شد. این کشور‌ها از خشم رئیس‌جمهور آمریکا نسبت به تجاوز رژیم تروریستی اسرائیل به دوحه که رهبران حماس را هنگام مذاکره درباره آتش‌بس هدف قرار داده بود، بهره بردند.

این روزنامه اشاره کرد که ترامپ از روابط شخصی خود با خانواده‌های اسرا استفاده کرد و مصمم بود نقش خود را به عنوان منجی منطقه برجسته سازد، در حالی که همزمان با دومین سالگرد عملیات ۷ اکتبر، به دنبال کسب یک دستاورد برای نزدیک شدن به جایزه صلح نوبل بود.

اما نتانیاهو که تلاش می‌کرد بند‌های این طرح را تعدیل کند، با حضور یک تیم فنی قطری در کاخ سفید و تشدید تاکید آمریکا بر لزوم پایبندی به متن بدون تلاش برای «فریب» یا دور زدن تعهدات، به‌ویژه در مورد توقف جنگ و عدم از سرگیری آن، غافلگیر شد.

به گفته این روزنامه، این طرح تناقض آشکاری با جهت‌گیری‌های رژیم تروریستی اسرائیل داشت، زیرا کوچ دادن اجباری فلسطینیان را مستثنی می‌کرد، به ساکنان غزه اجازه می‌داد آزادانه منطقه را ترک کنند و بازگردند و عفو مشروطی را برای مبارزان حماس مطرح می‌ساخت. همچنین بر منع اشغالگری و الحاق و بازگشت سازمان ملل برای ارائه کمک‌ها تاکید می‌کرد که این گامی مغایر با لحن نتانیاهو بود.

دیدار ترامپ-نتانیاهو و نتایج آن

این روزنامه به یکی از صحنه‌های قابل توجه در دیداری که نتانیاهو با ترامپ در کاخ سفید داشت، اشاره کرد: اجبار نتانیاهو به عذرخواهی تلفنی از نخست‌وزیر قطر. یک منبع آگاه این صحنه را «ویدیوی گروگان‌گیری» توصیف کرد و به حجم تحقیر سیاسی نتانیاهو در آن لحظه اشاره نمود.

این روزنامه افزود که طرح ترامپ آزمونی برای رابطه بین «تل‌آویو» و واشنگتن است و حجم تغییر در موازنه قدرت را آشکار می‌کند؛ به طوری که «دیگر نتانیاهو نمی‌تواند بر رئیس‌جمهور آمریکا تسلط یابد، آن‌گونه که با روسای جمهور قبلی عادت داشت.»

«فایننشال تایمز» ذکر کرد که «در اوایل سال جاری، ترامپ با اعلام مذاکرات غیرمستقیم آمریکا با ایران، نتانیاهو را غافلگیر کرد، و سپس با یادآوری اینکه اسرائیل با میلیارد‌ها دلار کمک آمریکا حمایت می‌شود، او را در تنگنا قرار داد.»

مایکل اورن، سفیر سابق اسرائیل در آمریکا، گفت: «قاعده کلی این است که منافع دونالد ترامپ در وهله اول قرار دارد.» او افزود: «پیش از ترامپ، نتانیاهو شهرک‌سازی‌ها را با وجود اعتراضات اوباما گسترش داد، سرعت مذاکرات صلح در دوران کلینتون را کند کرد و در مورد بایدن که جمله معروف نه، نه، نه را گفت، اسرائیل کار خودش را کرد.»

به گفته اورن، نتانیاهو پیشنهادات ترامپ را در رژیم تروریستی اسرائیل به عنوان یک پیروزی تبلیغ کرد، اما روز جمعه، هنگامی که حماس جذاب‌ترین بخش توافق – آزادی همه اسرای باقیمانده، زنده یا مرده، در عرض ۷۲ ساعت – را پذیرفت و عناصر بحث‌برانگیزتر را نادیده گرفت، نتانیاهو خود را محاصره شده دید.

پس از پاسخ حماس در روز جمعه، ترامپ دستور واضحی به کابینه رژیم اشغالگر برای «توقف فوری» عملیات نظامی در نوار غزه صادر کرد.

وب‌سایت آمریکایی «آکسیوس» در گزارشی که بعدا توسط یک مقام اسرائیلی تایید شد، فاش کرد که نتانیاهو در یک تماس تلفنی با ترامپ، تلاش کرد در موضع حماس تردید ایجاد کند و پذیرش مشروط آنها را صرفا «تاکتیک اتلاف وقت» خواند؛ اما ترامپ با تندی حرف او را قطع کرد و گفت: «چرا اینقدر بدبین هستی؟»

چند روز پس از این تماس، ترامپ در گفت‌و‌گو با «کانال ۱۲» رژیم تروریستی اسرائیل تاکید کرد که متقاعد کردن نتانیاهو برای پذیرش وضعیت دشوار نبود و افزود: «او راضی بود. باید هم راضی باشد. چاره دیگری ندارد. با من، باید راضی باشی.»

منبع: المیادین

برچسب ها: جنگ غزه ، نخست وزیر اسرائیل
خبرهای مرتبط
اعتراضات گسترده از آمستردام تا استانبول در محکومیت نسل‌کشی اسرائیل در غزه + تصاویر
اعتراف اسرائیل به کشته شدن ۱۱۵۲ نظامی از ۷ اکتبر تاکنون
ترامپ: مذاکرات با حماس مثبت و به سرعت در حال انجام است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دولت ترامپ همان دولت بوش است؛ جنگ‌طلب و مهاجرستیز
غرب در تقابل با رویای گرجی‌ها
طرح ترامپ برای پایان جنگ غزه؛ «صلح»‌ی که بوی اشغال می‌دهد
ترامپ: مذاکرات با حماس مثبت و به سرعت در حال انجام است
بازگشت فعالان ایتالیایی ناوگان صمود در میانه شکایت از رفتار توهین‌آمیز صهیونیست‌ها
قیمت طلای جهانی برای اولین بار از ۳۹۰۰ دلار گذشت
نصب پناهگاه‌های جدید در ایلات برای مقابله با عملیات‌های یمنی
مسکو میزبان نشست چهارجانبه درباره افغانستان و نشست فرمت مسکو
هند خرید پنج سامانه پدافند هوایی S-400 دیگر از روسیه را بررسی می‌کند
تجهیز نخستین مرز ایران و افغانستان به سامانه بیومتریک برای اتباع خارجی
آخرین اخبار
ترامپ با اهرم قطر و عربستان، نتانیاهو را به پایان جنگ وادار کرد
مدودف اوکراینی‌ها را پشت ماجرای پهپاد‌های ناشناس در اروپا دانست
زلنسکی در تدارک نامزدی مجدد، رقبای خود را ارعاب می‌کند
نخست وزیر جدید فرانسه استعفا کرد
اعتراضات گسترده از آمستردام تا استانبول در محکومیت نسل‌کشی اسرائیل در غزه + تصاویر
تهدید فرماندار کالیفرنیا به شکایت کردن از ترامپ
قیمت طلای جهانی برای اولین بار از ۳۹۰۰ دلار گذشت
صد‌ها کوهنورد به دلیل کولاک در کوه اورست گرفتار شدند
اعتراف اسرائیل به کشته شدن ۱۱۵۲ نظامی از ۷ اکتبر تاکنون
تعداد کشته‌شدگان فرو ریختن مدرسه در اندونزی به ۵۳ نفر رسید
افشاگری مرکل از کارشکنی کشور‌های بالتیک در حل بحران اوکراین
غرب در تقابل با رویای گرجی‌ها
صعود قیمت نفت درپی تصمیم اوپک پلاس و تنش‌های روسیه
مشاهده پهپاد ناشناس پروازها را در فرودگاه اسلو مختل کرد
دیدار سرپرست وزارت صنعت طالبان با سفیر ترکیه با تاکید بر توسعه روابط
رهبر کره شمالی خواستار تقویت نیروی دریایی شد
تاپی محور رایزنی مقامات طالبان و ترکمنستان
حضور افغانستان در نمایشگاه بین‌المللی غذای هند با حمایت سازمان ملل
هند خرید پنج سامانه پدافند هوایی S-400 دیگر از روسیه را بررسی می‌کند
نصب پناهگاه‌های جدید در ایلات برای مقابله با عملیات‌های یمنی
مسکو میزبان نشست چهارجانبه درباره افغانستان و نشست فرمت مسکو
ترامپ: مذاکرات با حماس مثبت و به سرعت در حال انجام است
۲۰ زخمی درپی تیراندازی در سیدنی
شهادت حدود ۲۰ هزار کودک در جنگ اسرائیل علیه غزه
آلمان از فعالان بازداشت‌شده در زندان اسرائیل بازدید کرد
تجهیز نخستین مرز ایران و افغانستان به سامانه بیومتریک برای اتباع خارجی
دولت ترامپ همان دولت بوش است؛ جنگ‌طلب و مهاجرستیز
طرح ترامپ برای پایان جنگ غزه؛ «صلح»‌ی که بوی اشغال می‌دهد
بازگشت فعالان ایتالیایی ناوگان صمود در میانه شکایت از رفتار توهین‌آمیز صهیونیست‌ها
حماس گزارش العربیه را تکذیب کرد