باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - بهنام سعیدی دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره طرحی که برای پایان جنگ در غزه توسط آمریکا مطرح شده، گفت: طرحی که ترامپ ارائه کرده، در قالب یک طرح ۲۰ ماده‌ای است که به نوعی می‌خواهد صلحی را در غزه اجرایی و عملیاتی کند که چند نکته پیرامون این طرح باید مدنظر قرار گیرد.

عضو هیئت‌رئیسه فراکسیون مقاومت مجلس تصریح کرد: حق مردم مظلوم فلسطین مثل حق حاکمیت، سرزمین، آزادی و حق تصمیم‌گیری‌ای که باید داشته باشند باید رعایت شود و نباید به گونه‌ای باشد که مردم در آنجا حضور داشته باشند، اما دیگران بخواهند بر آنها حکومت کنند چراکه قاعدتاً این امر غیرمنطقی و غیرعقلانی است.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس اظهار کرد: نکته مهم دیگر این است که باید دید پشت پرده این طرح چیست تا توطئه، نیرنگ و حیله‌ای نباشد چراکه آمریکا در طول ادوار مختلف، توافقاتی را با کشورها انجام داده و دیده‌ایم که پس از مدتی، پشت این مذاکرات و توافقات یا توطئه‌ای وجود داشته و یا به‌صورت یک‌جانبه از آن‌ها خارج شده است من‌جمله، برجام یا مذاکراتی که در دوحه قطر برگزار می‌شد که از دور پنجم میز مذاکره را به موشک بستند لذا این‌ها نشان می‌دهد که باید پشت پرده‌ هر توافقی را بررسی کرد تا ظلمی به مردم نشود.

این نماینده مجلس تاکید کرد: حق تصمیم‌گیری با مردم فلسطین و محور مقاومتی است که هم‌اکنون در آنجا فعال است و از مردم حمایت می‌کند.

سعیدی گفت: رژیم صهیونیستی باید تمامی سرزمین‌هایی را که اشغال کرده، آزاد کند و در اختیار مردم بگذارد تا مردم بتوانند خودشان، با پای خودشان، شهر و کشورشان را بسازند و تصمیم‌گیرندگان واقعی نیز خود آنان باشند.

دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا توافق مشروط حماس با طرح ترامپ در هماهنگی با جبهه مقاومت اتخاذ شده است؟، اظهار کرد: به هر حال اقداماتی که حماس انجام می‌دهد جوانب کار را می‌سنجد یعنی با نگاهی که به آینده دارد و فرجام این کار را می‌بیند، تصمیم می‌گیرد و با کسانی که در حوزه‌ حماس در درون مجموعه‌شان همکاری دارند، باید بررسی کنند که آیا این توافق به نفعشان است یا خیر.