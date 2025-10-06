مدیرکل امور عشایر فارس، نسبت به طرح انحلال یا ادغام سازمان امور عشایر کشور که قرار است چهارشنبه شانزدهم مهرماه اجرایی شود، هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - عبدالحمید کریمی اعلام کرد: سازمان اداری و استخدامی کشور طرحی را در دست بررسی دارد که بر اساس آن، سازمان امور عشایر کشور منحل یا با نهاد دیگری ادغام خواهد شد. طبق اعلامها، این تصمیم قرار است روز چهارشنبه، شانزدهم مهرماه اجرایی شود.
او با اشاره به نقش تاریخی عشایر گفت: جامعه عشایری همواره در حفظ امنیت ملی، تأمین امنیت غذایی و صیانت از منابع طبیعی کشور نقشآفرینی کردهاند و در دوران پیش و پس از انقلاب اسلامی، بهویژه در سالهای دفاع مقدس، حضوری مؤثر و افتخارآفرین داشتهاند.
مدیرکل امور عشایر استان فارس تأکید کرد: سازمان امور عشایر نهادی خدمتمحور و فعال در عرصه تأمین نیازهای تولیدی عشایر است و حذف یا ادغام آن میتواند موجب سردرگمی این جامعه و کاهش توان تولیدی آنان شود.
کریمی افزود: عشایر فارس بهعنوان جامعهای فرامنطقهای، در استانهای مختلف به ییلاق و قشلاق میپردازند و نیازمند خدمات گسترده و تخصصی هستند. وجود سازمان امور عشایر باعث شده این خدمات بهصورت هدفمند و دقیق، حتی در سطح چادر به چادر، شناسایی و ارائه شود.
او در پایان ابراز امیدواری کرد که مسئولان ارشد دولت و نظام پیش از اجرای این طرح، آن را با نگاه کارشناسی و همهجانبه مورد بررسی قرار دهند تا از بروز آسیبهای احتمالی جلوگیری شود.